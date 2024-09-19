Για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το πλαίσιο συζήτησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNews.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι υπάρχει έντονος φόβος κινδύνου εγκλωβισμού των μεταναστών στις χώρες υποδοχής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρή φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. «Πρέπει να διασφαλίσουμε την φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την προτεραιότητα της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν τίθεται ζήτημα μαζικών επιστροφών παράνομων μεταναστών από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ζητά την εφαρμογή του πλέγματος των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση, καθώς υπάρχουν τεχνικά και νομικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Οι γερμανικές αρχές έχουν παραδεχτεί ότι αντιμετωπίζουν τεχνικά και νομικά προβλήματα με τη διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα τους.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι οι επιστροφές από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνουν μαζικά, παρά τις όποιες ανησυχίες έχουν προκύψει. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε: «Όχι, δεν φέρνω επιστροφές χιλιάδων. Το έχει ξεκόψει κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός τις προάλλες.»

Ο κ. Παναγιωτόπουλος εξήγησε ότι το θέμα συζητήθηκε λεπτομερώς με τους Γερμανούς εταίρους κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με την ηγεσία του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Η συζήτηση αφορούσε κυρίως τους λόγους ασφαλείας που επικαλούνται οι Γερμανοί για την επιβολή πρόσθετων ελέγχων στα σύνορα. «Κατάλαβε κανείς ότι είχε επιβάλει έλεγχο στα σύνορα η Γερμανία κατά τη διάρκεια του Euro για λόγους ασφαλείας; Όχι, δεν ήταν θέμα τότε. Τώρα όμως δημιουργείται το θέμα λόγω της μεγάλης πολιτικής πίεσης που ασκείται στην κυβέρνηση Σολτς, η οποία αντιλαμβάνεται ξαφνικά και ίσως κάπως καθυστερημένα, ότι τα ποσοστά της ακροδεξιάς, όπως αποτυπώθηκαν στις πρόσφατες εκλογές στα κρατίδια τα δύο και ενδεχομένως αποτυπωθούν και αύριο στις επόμενες τοπικές εκλογές στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου, έχουν εκτοξευθεί.» «Δεν πρόκειται για κλείσιμο συνόρων, αλλά για επιβολή επιπλέον ελέγχων,» ανέφερε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή η πρακτική εφαρμόζεται ήδη από τη Γερμανία με κάποιες κεντροευρωπαϊκές χώρες, όπως η Τσεχία και η Σλοβακία, και τώρα επεκτείνεται.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε επίσης ότι οι επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία, που έχουν λάβει άσυλο στην Ελλάδα, προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μαζικές επιστροφές και ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μια γενικότερη πολιτική στροφή στην Ευρώπη προς αυστηρότερους κανόνες στο μεταναστευτικό.

«Όπου υπάρχουν εκλογές, αισθάνονται κάποια ανασφάλεια σχετικά με την ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση. Αυτό υπάρχει και νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε και εμείς τα μηνύματα και να δούμε τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε, χωρίς όμως να καταστρατηγήσει το πνεύμα της Σένγκεν, δηλαδή τα ανοιχτά σύνορα. (…) Δεν μπορεί να κάνει κάθε χώρα ό,τι θέλει», είπε.

Ο Υπουργός τόνισε πως είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα του μεταναστευτικού, με αυστηρότερους ελέγχους και συντονισμένες πολιτικές, χωρίς να διακυβεύεται η Συνθήκη Σένγκεν. «Δεν θέλουμε να δούμε την Ευρώπη να κλείνει τα σύνορά της, αλλά να βρούμε λύσεις που θα απαντούν στις ανησυχίες των πολιτών, χωρίς να διαλύσουμε την ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη».

Σχετικά με την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο, ο κ. Παναγιωτόπουλος επιβεβαίωσε ότι το έργο θα συνεχιστεί ανεξαρτήτως της χρηματοδότησης. «Είτε με ευρωπαϊκό, είτε με εθνικό χρήμα, ο φράχτης θα συνεχίσει να κατασκευάζεται», υπογράμμισε.

