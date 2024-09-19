Roderick Beaton: Οι Έλληνες– Μέρος Β’

Η ιστορία των Ελλήνων δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, είναι μια ιστορία για τον κόσμο. Ο Roderick Beaton, ο κορυφαίος Άγγλος ιστορικός, καθηγητής Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, αφηγείται στον Άρη Πορτοσάλτε την ιστορία των Ελλήνων.

Στην εκπομπή της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κύριο Roderick Beaton, συζητούν για την ελληνική γλώσσα που είναι το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και στην συνέχεια διαδίδεται ο ελληνικός πολιτισμός κατά την περίοδο του 19ου αιώνα. Οι Ελληνόφωνοι, για 35 αιώνες, παράγουν τον ελληνικό πολιτισμό και αυτό επιτυγχάνεται με την ελληνική γλώσσα και κυρίως με την ανακάλυψη του ελληνικού αλφαβήτου. Ο άνθρωπος με την ανακάλυψη της γραφής, μπορεί πλέον να εκφράζει τα συναισθήματα του με την ποίηση, τη λογοτεχνία και το θέατρο και είναι σε θέση να καταγράφει την ιστορία του.

Ο πρώτος που κατάγραψε την ιστορία ήταν ο Ηρόδοτος και χάρη στην αφήγηση του γνωρίζουμε όσα έχουν συμβεί στους Μηδικούς και Περσικούς πολέμους ενώ ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ. Beaton αναφέρονται και στον Θουκυδίδη που έγραψε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Επιπλέον, μίλησαν για τον Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο του οποίου οι κατακτήσεις εξάπλωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Τέλος, αναφέρθηκαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τον Μέγα Κωνσταντίνο που έγινε επίσημα χριστιανός και στην χρήση της ελληνικής γλώσσας στην εκκλησία και την θρησκεία.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

