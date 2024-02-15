«Η Ελλάδα είναι πιο μπροστά από εμάς , σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Η Ιταλία θα είναι η μόνη χώρα χωρίς ισότιμο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια», τιτλοφορεί άρθρο του το ιταλικό εβδομαδιαίο περιοδικό L'Espresso.

Mε αφορμή τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από το ελληνικό κοινοβούλιο, το γνωστό ιταλικό περιοδικό, που απευθύνεται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, υπογραμμίζει:

« Η Ελλάδα, παρά το ότι έχει συντηρητική κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια αποδείχθηκε ικανή να εγκρίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, όπως την κατάργηση του κανόνα που απαγόρευε στους ομοφυλόφιλους να είναι αιμοδότες , αλλά και την κατάργηση των χειρουργικών επεμβάσεων για την λεγόμενη κανονικοποίηση φύλου των παιδιών. Με την έγκριση του νόμου για το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στον γάμο, η Ιταλία -η οποία στο μεταξύ περιορίζει τα δικαιώματα των οικογενειών Ουράνιο Τόξο- θα είναι η μόνη χώρα της δυτικής Ευρώπης που δεν παρέχει το δικαίωμα σε πολιτικό γάμο, μαζί με κράτη που κάποτε ανήκαν στην Σοβιετική Ένωση και κάποιες μικρές χώρες, όπως τον 'Αγιο Μαρίνο και το Βατικανό».

Το L'Espresso προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε τον νόμο που ψηφίζεται σήμερα «ένα βήμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη» και υπογραμμίζει ότι η ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θα ήθελε να επιτραπεί και η παρένθετη μητρότητα, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία δήλωσε αντίθετη στην έγκριση του συγκεκριμένου νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

