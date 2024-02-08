Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πρόταση του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή Ραντ Πολ να μην πωλήσουν οι ΗΠΑ F-16 στην Τουρκία. Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας διαβεβαιώνουν ότι δεν αναμένεται κάποια αρνητική εξέλιξη για την Τουρκία αναφορικά με την πρόταση που κατέθεσε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ο γερουσιαστής Πολ, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή της πώλησης των F-16.

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί 'Ακτουρκ, πηγές του υπουργείου ανέφεραν: «Η σιωπή του Κογκρέσου συνεχίζεται. Δεν αναμένεται να υπάρξει καμία αρνητική εξέλιξη σε αυτή τη διαδικασία».

Παράλληλα, το CNN Turk μετέδωσε ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του στην Άγκυρα Ντιτζλέ Τζάνοβα, σύμφωνα με το οποίο «επίσημες πηγές» στην τουρκική πρωτεύουσα επεσήμαναν ότι «η διαδικασία πώλησης των F-16 συνεχίζεται όπως είχε σχεδιαστεί, ο συνομιλητής της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία είναι η αμερικανική κυβέρνηση».

Η ίδιες πηγές, τις οποίες επικαλείται η Τουρκάλα δημοσιογράφος, φέρονται να ανέφεραν ότι «ο γερουσιαστής Πολ δεν είναι μέλος της Επιτροπής (σ.σ. Εξωτερικών). Η σχετική πρωτοβουλία έγινε ως μια μεμονωμένη πρωτοβουλία ενός γερουσιαστή. Αυτό σημαίνει ότι για να εμποδιστεί η διαδικασία, το σχετικό αίτημα θα πρέπει να περάσει τόσο από τη Γερουσία όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εκτιμάται πως σε αυτό το στάδιο αυτή η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Ακομή και αν όμως περάσει, ο Μπάιντεν μπορεί να θέσει βέτο ασκώντας το δικαίωμά του ως προέδρου».

Στο ίδιο ρεπορτάζ του CNN Turk επισημαίνεται ότι το πρωί της ερχόμενης Κυριακής λήγει η προθεσμία των 15 ημερών προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις για την πώληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

