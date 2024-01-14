Τανζανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από κατάρρευση χρυσωρυχείου

Τουλάχιστον 21 εργάτες σκοτώθηκαν και η τύχη αρκετών άλλων αγνοείται μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου στην περιφέρεια Σιμίγιου της βόρειας Τανζανίας.

Ο περιφερειάρχης Γιαχία Ναουάντα δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua το βράδυ του Σαββάτου, πως το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώνονται στην περιοχή. Εξήγησε πως οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των εγκλωβισμένων στο μεταλλείο.

Τα περισσότερα θύματα είναι νέοι ηλικίας 25-35 ετών, ανέφερε ο Ναουάντα στο Xinhua, συμπληρώνοντας ότι δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των εργατών που βρίσκονταν στο μεταλλείο χρυσού την ώρα του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

