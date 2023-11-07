Την αντίδραση της Μόσχας προκάλεσε η δήλωση του υπουργού Κληρονομιάς του Ισραήλ ότι το πυρηνικό χτύπημα στη Λωρίδα της Γάζας «είναι επιλογή».



Η δήλωση αυτή εγείρει πολλά ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου του εάν το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στην εκπομπή Solovyov Live.

Πηγή: skai.gr

«Εγείρεται τεράστιος αριθμός ερωτημάτων. Το νούμερο ένα ερώτημα είναι, ακούσαμε μια επίσημη δήλωση ότι (το Ισραήλ) έχει πυρηνικά όπλα; Κατά συνέπεια, οι επόμενες ερωτήσεις που έθεσαν όλοι ήταν: Πού είναι οι διεθνείς οργανισμοί, πού είναι ο ΔΟΑΕ (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ); που είναι οι επιθεωρητές;» διερωτήθηκε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ σύμφωνα με το TASS.Η Ζαχάροβα είπε επίσης ότι τέτοιες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχωνγια τους οποίους το Τελ Αβίβ αντιτίθεται στη δημιουργία ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή». Σύμφωνα με τη διπλωμάτη, «οι ΗΠΑ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουν το Ισραήλ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δίνοντάς του πλήρη υποστήριξή τους σε αυτό το θέμα».πού έγιναν οι δοκιμές, σε ποιες περιοχές; (…) Και δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω από όλα αυτά;» είπε ο διπλωμάτης.Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ισραήλ Αμιχάι Ελιάχου ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στον θρησκευτικό ραδιοφωνικό σταθμό Kol Berama Radio στις 5 Νοεμβρίου εάν το Ισραήλ πρέπει να ρίξει μια πυρηνική βόμβα στη ΓάζαΟ αξιωματούχος δήλωσε αργότερα ότι η δήλωση για την πυρηνική βόμβααλλά συμπλήρωσε ότι «το Ισραήλ χρειάζεταιστην τρομοκρατία». Πάντως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχουτον Ελιάχου και τον απέκλεισε από τις κυβερνητικές συνεδριάσεις επικρίνοντας τα σχόλιά του σχετικά με την πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όπλων στη Γάζα.Οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού καταδικάστηκαν από πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής,Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε απότομα μετά την εισβολή μαχητών της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, συνοδευόμενη από δολοφονίες κατοίκων ισραηλινών οικισμών κοντά στα σύνορα και σύλληψη ομήρων. Το Ισραήλ απάντησε με μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

