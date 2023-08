Copernicus: Ρεκόρ εκπομπών άνθρακα από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά

Οι εκπομπές άνθρακα, που προκαλούνται από τις πυρκαγιές στον Καναδά, έχουν φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και στα τέλη Ιουλίου είχαν ήδη υπερβεί το διπλάσιο του προηγούμενου ετήσιου ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2014, σύμφωνα με τα δεδομένα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

«Αυτή τη στιγμή, οι συνολικές εκπομπές από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά βρίσκονται στους περίπου 290 μεγατόνους (άνθρακα), ενώ το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2014 ήταν 138 μεγατόνοι», ανέφερε το παρατηρητήριο Copernicus σε δελτίο Τύπου.

🔥It has been an active year for #wildfire emissions around the Northern Hemisphere with widespread record-breaking fires in #Canada since the beginning of May, & large fires across eastern #Russia.



CAMS is monitoring the activity of the fires 👉https://t.co/xyWCESs6sO pic.twitter.com/TxUVrWhVHW