Συναγερμός στη Βαρσοβία: «Η  Wagner επιχειρεί αποσταθεροποίηση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ»

Οι μισθοφόροι της Wagner ξεκίνησαν να εκπαιδεύονται μαζί με το στρατό της Λευκορωσίας, αναγκάζοντας την Πολωνία να αρχίσει να μετακινεί πάνω από 1.000 στρατιώτες κοντά στα σύνορα