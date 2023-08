Πώς αλλάζει ραγδαία το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη - Μεγάλες καταστροφές από Ελλάδα μέχρι Καναδά

Ολόκληρος ο πλανήτης, από τον Καναδά ως την Κίνα, και από την Ισπανία ως την Κίνα, βιώνει τον τελευταίο μήνα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία μας υπενθυμίζουν πως η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και αφήνει κάθε μέρα το δακτυλικό της αποτύπωμα με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται σχεδόν σε κάθε γωνιά της Γης ενώ σε μερικές περιπτώσεις τις υψηλές θερμοκρασίες ακολουθούν ισχυρές καταιγίδες που προκαλούν μεγάλες καταστροφές στο πέρασμά τους.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό πιο έντονες και ακραίες καιρικές συνθήκες, ωστόσο, λίγοι περίμεναν πως τα τόσο έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα θα έκαναν τόσο γρήγορα την εμφάνισή τους στον πλανήτη μας. Ευρωπαίοι επιστήμονες την περασμένη εβδομάδα δήλωσαν ότι ο Ιούλιος ήταν σχεδόν σίγουρα ο πιο ζεστός μήνας όλων των εποχών ενώ ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η εποχή της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει τελειώσει και «η εποχή του παγκόσμιου βρασμού έχει φτάσει».

The flood flooded into the urban area of Zhuozhou, and the depth of the accumulated water hit 2 to 6 meters pic.twitter.com/o20YHI6I8E