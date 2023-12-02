COP28: 117 χώρες συμφώνησαν να τριπλασιάσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030

Συνολικά 117 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν σήμερα να τριπλασιάσουν την παγκόσμια ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα (COP28).

Η δέσμευση ήταν μεταξύ μιας σειράς ανακοινώσεων που έκανε σήμερα η COP28 και είχαν στόχο την απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα - πηγή περίπου των τριών τέταρτων των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - και η οποία περιελάμβανε επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, μείωση των εκπομπών μεθανίου και περιορισμό της ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενέργεια από άνθρακα.

«Αυτό μπορεί και θα βοηθήσει τον κόσμο να απομακρυνθεί από τον αμείωτο άνθρακα», δήλωσε ο Σουλτάν αλ-Τζαμπέρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρόεδρος της συνόδου κορυφής COP28.

Με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η δέσμευση ανέφερε επίσης ότι ο τριπλασιασμός της ανανεώσιμης ενέργειας θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των ορυκτών καυσίμων που εκπέμπουν CO2 από το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα έως το 2050 το αργότερο.

Υποστηρικτές σήμερα ήταν η Βραζιλία, η Νιγηρία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Χιλή και τα Μπαρμπέιντος.

Ενώ η Κίνα και η Ινδία έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα υποστηρίξουν τον τριπλασιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030, καμία δεν υποστήριξε σήμερα τη συνολική δέσμευση- η οποία συνδυάζει την αύξηση της καθαρής ενέργειας με τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Οι υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των ΗΑΕ, θέλουν η υπόσχεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να περιλαμβάνεται στην τελική απόφαση της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, ώστε να γίνει παγκόσμιος στόχος. Αυτό θα απαιτούσε συναίνεση μεταξύ των σχεδόν 200 χωρών που είναι παρούσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

