COP28: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να συνεισφέρουν 3 δισ. δολάρια στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα

Οι ΗΠΑ δεσμεύθηκαν να συνεισφέρουν 3 δισεκ. δολάρια στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF), σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι.

Το ταμείο, που δημιουργήθηκε το 2010, είναι το μεγαλύτερο διεθνές ταμείο που αφορά τη δράση για την κλιματική αλλαγή και έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις για κεφάλαια ύψους άνω των 20 δισεκ. δολαρίων. Η τελευταία αυτή δέσμευση της Ουάσινγκτον, την οποία είχαν νωρίτερα αναφέρει πηγές στο Reuters, θα είναι επιπρόσθετη των 2 δισεκ. δολαρίων που έχουν δοθεί από τις ΗΠΑ στο ταμείο.

Η δέσμευση της Ουάσινγκτον έγινε επίσημα γνωστή από τη Χάρις, σε αποσπάσματα που δόθηκαν εκ των προτέρων στη δημοσιότητα από την ομιλία της στη COP28.

«Σήμερα, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνω ότι θα προχωρήσουμε σε νέα δέσμευση 3 δισεκ. δολαρίων για το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, που βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να επενδύσουν σε ανθεκτική, καθαρή ενέργεια και βασιζόμενες στη φύση λύσεις», αναφέρεται στα αποσπάσματα της ομιλίας της Χάρις.

Οι συντονιστές του Ταμείου δήλωσαν τον Οκτώβριο ότι στον τωρινό, δεύτερο κύκλο συνεισφορών έχουν συγκεντρωθεί δεσμεύσεις ύψους 9,3 δισεκ. δολαρίων περίπου για τη χρηματοδότηση έργων σε χώρες που είναι ευάλωτες απέναντι στην κλιματική αλλαγή από το 2024 έως το 2027.

Ακόμα με τα ποσά αυτά, οι μέχρι τώρα δεσμεύσεις αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο μέρος των περίπου 250 δισεκ. δολαρίων που θα χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες κάθε χρόνο έως το 2030 για να προσαρμοστούν στην αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος θα πει στους συμμετέχοντες στην COP28 ότι ο κόσμος χρειάζεται να «διασφαλίσει πως όλοι βρίσκονται στο τραπέζι». Η Χάρις, που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στην COP28 αντί του προέδρου Τζο Μπάιντεν, είναι μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει επίσης τον ειδικό απεσταλμένο για το Κλίμα Τζον Κέρι και δεκάδες ακόμα αξιωματούχους.

«Είναι σημαντικό για τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο να διασφαλίσουν ότι ένας ηγέτης από τις ΗΠΑ πήγε στην COP», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Χάρις θέλει να «διασφαλίσει ότι παρουσιάζουμε στον κόσμο την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στις ΗΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.