Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν συνεισφορά ύψους 3 δισεκ. δολαρίων στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF), δήλωσαν σήμερα πηγές με γνώση του θέματος.

Το ταμείο, που δημιουργήθηκε το 2010, είναι το μεγαλύτερο διεθνές ταμείο που αφορά τη δράση για την κλιματική αλλαγή και έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις για κεφάλαια ύψους άνω των 20 δισεκ. δολαρίων. Η τελευταία αυτή δέσμευση θα είναι πρόσθετη των 2 δισεκ. δολαρίων που έχουν δοθεί από τις ΗΠΑ στο ταμείο.

Η σχετική ανακοίνωση θα γίνει αργότερα σήμερα από την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Ντουμπάι.

COP28: Περίπου 20 χώρες ζητούν να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στον πλανήτη έως το 2050

Την ίδια στιγμή, περίπου 20 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζήτησαν σήμερα με κοινή διακήρυξη στην COP28, να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στον πλανήτη έως το 2050, συγκριτικά με το 2020, για να μειωθεί η εξάρτηση από τον άνθρακα και το αέριο, το μεγάλο διακύβευμα αυτής της COP.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Τζον Κέρι, τον Αμερικανό απεσταλμένο για το Κλίμα, στο Ντουμπάι, μαζί με αρκετούς άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρόο.

Ωστόσο η Κίνα και η Ρωσία, σημαντικοί κατασκευαστές πυρηνικών σταθμών σήμερα στον κόσμο, δεν περιλαμβάνονται στις υπογράφουσες χώρες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ωστόσο η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γκάνα, η Ουγγαρία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μολδαβία, η Μογγολία, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ουκρανία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η διακήρυξη αναγνωρίζει τον ρόλο-κλειδί της πυρηνικής ενέργειας για να επιτευχθεί ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050 και να παραμείνει εφικτός ο στόχος (της περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας) στον 1,5 βαθμό Κελσίου», σύμφωνα με το κείμενο.

«Γνωρίζουμε από την επιστήμη, την πραγματικότητα των γεγονότων και τα στοιχεία ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε την ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050 χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Τζον Κέρι, στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

