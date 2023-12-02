Γερμανικός Τύπος: Γερμανία, όπως… Ελλάδα; «Να πουλήσουμε τη νήσο Ζυλτ ή τη Χέλγκολαντ;»

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τον προϋπολογισμό, η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει: «Κατά βάση ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει έναν υπουργό Οικονομικών, αλλά τρεις. Ο πρώτος, ο Όλαφ Σολτς, κατείχε παλαιότερα το αξίωμα, ο δεύτερος, ο Κρίστιαν Λίντνερ, το ασκεί σήμερα και ο τρίτος, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ θα ήθελε να το έχει αναλάβει ο ίδιος (…) Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι τρεις άνδρες δεν θέλουν τα ίδια. Πολύ διαφορετικές είναι οι δημοσιονομικές αρχές τους, οι αντιλήψεις για το ποια είναι η ενδεδειγμένη δημοσιονομική γραμμή με οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Ως τώρα γεφύρωναν τις διαφορές τους με σκιώδεις προϋπολογισμούς, κάτι που είναι πλέον αδύνατο μετά την εξοντωτική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Για τον κυβερνητικό συνασπισμό αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία διάλυσης, ακόμη και πριν από τις επόμενες εκλογές».

Γερμανία, όπως… Ελλάδα;

Μάλλον υπερβολικό θα ήταν να συγκριθεί το δημοσιονομικό αδιέξοδο στη Γερμανία με την Ελλάδα του 2010, ωστόσο δεν λείπουν οι σχετικές αναφορές, ιδιαίτερα μετά τη συνέντευξη του πρώην υπουργού Παναγιώτη Λαφαζάνη στην Bild και την παρότρυνσή του να… πουλήσουν οι Γερμανοί τα νησιά τους για να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα.

Η Tageszeitung (taz) δημοσιεύει μία φωτογραφία-παρωδία με δήθεν αγγελίες για την πώληση έξι νησιών στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα και σημειώνει: «Απευθυνθείτε στο μεσιτικό γραφείο Κρίστιαν Λίντνερ». Το σκωπτικό σχόλιο της εφημερίδας: «Το 2010 η Bild είχε κυκλοφορήσει με τίτλο 'Πουλήστε τα νησιά σας, χρεοκοπημένοι Έλληνες'. Τώρα η ίδια η Γερμανία έχει μία τεράστια 'μαύρη τρύπα' στον προϋπολογισμό της και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, υπουργός στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, μας συμβουλεύει να ξεφορτωθούμε μερικά νησιά. Να μια καλή ιδέα!»

«Χαιρεκακία για τη γερμανική κρίση χρέους» διαπιστώνει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt στη νότια Ευρώπη. «Να πουλήσουμε τη νήσο Ζυλτ ή τη Χέλγκολαντ;» διερωτάται ο αρθρογράφος. «Οι συμβουλές αυτές διατυπώνονται μάλλον μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά δείχνουν πόσο συνεχίζουν να επιδρούν οι νουθεσίες του Βερολίνου την περίοδο της κρίσης. Αξέχαστη είχε μείνει η- δημοφιλής στη Γερμανία- σύσταση να πουληθούν τα ελληνικά νησιά, για να εξυγιανθεί ο εκτροχιασμένος προϋπολογισμός της Αθήνας. Αλλά και η μισητή τρόικα των διεθνών επιθεωρητών, που ήλεγχαν τις χώρες της κρίσης, έχει εμπεδωθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη των Νοτιοευρωπαίων».

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.