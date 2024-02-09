Σκληρή κριτική στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον ασκεί το αμερικανικό δίκτυο CNN για τη συνέντευξη που πήρε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Tώρα είναι προφανές γιατί ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραχώρησε συνέντευξη στον Τάκερ Κάρλσον. Κατά τη διάρκεια των δύο και πλέον ωρών, ο πρώην παρουσιαστής του Fox News που έγινε διαδικτυακός σχολιαστής απέφυγε σε μεγάλο βαθμό να αμφισβητήσει τον απολυταρχικό Ρώσο, του οποίου ο βάναυσος πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε στον αδικαιολόγητο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όσοι περιμένουν μια ‘’σκληρή αναμέτρηση’’ θα έχουν σίγουρα απομακρυνθεί πολύ απογοητευμένοι από τη μακρά και μπερδεμένη συνέντευξη, στην οποία ο ίδιος ο Τάκερ κατά καιρούς φαινόταν χαμένος» σχολιάζει στο άρθρο του ο δημοσιογράφος του CNN Όλιβερ Ντάρσι.

Όλη η συνέντευξη στα αγγλικά

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Αντί να πιέζει τον Πούτιν για τα πολλά υπό εξέταση θέματα, συμπεριλαμβανομένων των αξιόπιστων κατηγοριών ότι η Ρωσία έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και για τη φυλάκιση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο Κάρλσον έδωσε στον απολυταρχικό μια ‘’ελεύθερη λωρίδα’’ χειραγώγησης του κοινού για να πει τη δική του εκδοχή της ιστορίας, όσο παραπλανητική και να ήταν. Κατά καιρούς, μεταξύ παραπόνων, ο Πούτιν εμφανιζόταν να διδάσκει τον Κάρλσον για ιστορικά γεγονότα καθώς ο οικοδεσπότης (σ.σ ο δημοσιογράφος) κοιτούσε σαστισμένος. Ή για να το θέσω πιο ξεκάθαρα, ο Κάρλσον παρείχε στον Πούτιν μια πλατφόρμα για να διαδώσει την προπαγάνδα του σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο με ελάχιστο έως καθόλου έλεγχο των ισχυρισμών του.

«Αυτό που βλέπετε παρακολουθώντας τα πρώτα 45 λεπτά είναι ότι αυτή είναι η πλατφόρμα του Προέδρου Πούτιν», παρατήρησε η Κλαρίσα Γουόρντ, επικεφαλής διεθνής ανταποκρίτρια του CNN, προσθέτοντας ότι ήταν "ξεκάθαρο από την αρχή" της συνέντευξης ότι ο Κάρλσον ‘’δεν είχε τον έλεγχο’’. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Κάρλσον τροφοδότησε ακόμη και τις αφηγήσεις του Πούτιν. Για παράδειγμα, ο Πούτιν προώθησε μια παράλογη βαθιά θεωρία συνωμοσίας βαθέος κράτους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ελέγχεται από τους εκλεγμένους ηγέτες της αλλά από μη εκλεγμένες δυνάμεις στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών που κατευθύνουν τον πρόεδρο σαν μαριονέτα από τη σκιά. (…) Ο Κάρλσον δεν αμφισβήτησε ποτέ τον παραλογισμό. Ήταν μια τεράστια νίκη προπαγάνδας για τον Πούτιν, ο οποίος μπορεί τώρα – και θα το πράξει - να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση για τους δικούς του σκοπούς.

Αν υπήρχε κάποια αμφιβολία ότι ο Πούτιν δεν θεώρησε τη συνάντηση με τον Κάρλσον ως μεγάλη νίκη, μια ματιά στο πώς τα δικά του κρατικά μέσα κάλυψαν την υπόθεση θα έπρεπε να τη διαγράψει. Αφότου ο Κάρλσον δημοσίευσε τη συνομιλία στο διαδίκτυο, αμέσως τα φερέφωνα του Πούτιν έσπευσαν να την ενισχύσουν. Το TASS παρουσίασε τη συνέντευξη ως την κορυφαία είδηση στην αρχική του σελίδα, ενισχύοντας τον ισχυρισμό του Πούτιν ότι η Ουκρανία είναι ένα ‘’τεχνητό κράτος’’ και αφιερώνοντας ένα ολόκληρο τμήμα του ιστότοπού του σε ειδική κάλυψη της συνέντευξης. Το RT, ο αγγλόφωνος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που είναι πλέον εξόριστος από το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου, μετέδωσε σημαντικά τμήματα της συνέντευξης στον αέρα του. «Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΕΑΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΟ ΩΡΕΣ», σχολίασε το RT με ένα γραφικό στην οθόνη. Τίποτα από αυτά δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη (…) Το σχόλιο του Κάρλσον για τον βάναυσο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν κάθε άλλο παρά ευνοϊκό για το Κίεβο, με τον ακροδεξιό εξτρεμιστή να παρομοιάζει ακόμη και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με παράσιτο πέρυσι.

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο Πούτιν συμφώνησε στη συνέντευξη με τον Κάρλσον, ενώ οι πραγματικοί δημοσιογράφοι που θα πίεζαν τον Ρώσο ηγέτη σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, δεν είχαν πρόσβαση εδώ και χρόνια. Δεν χρειάζεται να δεχθείτε τα λόγια μας. Ο εκπρόσωπος του ίδιου του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ότι ο Κάρλσον επιλέχθηκε επειδή «έχει μια θέση που είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα» δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Υπήρξε μια στιγμή, ωστόσο, κατά την οποία ο Κάρλσον πίεσε ‘’απαλά’’ τον Πούτιν. Στο τέλος της συνέντευξης, ρώτησε τον Πούτιν εάν θα ήταν ‘’πρόθυμος’’ να απελευθερώσει» τον Εβαν Γκέρσκοβιτς, τον φυλακισμένο ρεπόρτερ της Wall Street Journal. Ο Πούτιν αρνήθηκε να απελευθερώσει τον Γκέρσκοβιτς άμεσα, για τον οποίο ο Κάρλσον είπε: ‘’είναι παιδί και ίσως παραβίασε το νόμο σου με κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι υπερκατάσκοπος και όλοι το ξέρουν αυτό’’. Ενώ ο Κάλρσον υποστήριξε την άμεση απελευθέρωση του Γκέρσκοβιτς, η παρατήρησή του δεν αντιμετωπίστηκες ευνοϊκά στη The Journal. Ο εντ Μαν, ένας ρεπόρτερ της εφημερίδας, έγραψε στο X ότι ήταν ‘’ντροπιαστικό για τον Κάρλσον να υπαινίσσεται ότι ο Έβαν ‘’παραβίαζε τον (ρωσικό νόμο’’. ‘’Δεν ήταν’’ πρόσθεσε ο Μαν. ‘’Ο Κάρλσον το ξέρει. Ο Έβαν είναι ένας νομοταγής, αξιοπρεπής ρεπόρτερ που κρατείται όμηρος για γεωπολιτική πίεση. Πρέπει να αφεθεί άμεσα ελεύθερος’’. Η εφημερίδα δημοσίευσε επίσης μια δήλωση μετά τη συνέντευξη. ‘’Ο Έβαν είναι δημοσιογράφος και η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα’’».

