Θα επιτραπεί στον Τραμπ να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία;

Της Αθηνάς Παπακώστα

To Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές της χώρας και εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς εξετάζει εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία ή όχι.

Έχει προηγηθεί, τον περασμένο Δεκέμβριο, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Κολοράντο, το οποίο έκρινε πως το αδιαμφισβήτητο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών είχε εμπλακεί ενεργά στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο και, συνεπώς, δεν έχει κανένα δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο είχε αιτιολογήσει την απόφασή του με επιχείρημα το τμήμα 3 της 14ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος που αναφέρεται επίσης ως ρήτρα εξέγερσης και επικυρώθηκε τρία χρόνια μετά τη λήξη του αμερικανικού εμφυλίου, το 1868, με στόχο να αποκλείει οποιονδήποτε από το Κογκρέσο, τον στρατό και τα ομοσπονδιακά και πολιτειακά αξιώματα που κάποτε ορκίστηκε να υπερασπιστεί το Σύνταγμα, αλλά στη συνέχεια «συμμετείχε» σε «εξέγερση» εναντίον του.

Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία

Οι ακροάσεις στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκληρώθηκαν χθες, Πέμπτη, ωστόσο, αυτή τη φορά, η απόφασή του μπορεί να είναι ζήτημα είτε λίγων ημερών, είτε μερικών εβδομάδων και αυτό εξαιτίας της συγκυρίας, η οποία «επιβάλλει» fast track... ρυθμό.

Συνήθως, το Ανώτατο Δικαστήριο χρειάζεται μήνες για να εκδώσει μία απόφαση με τις πιο σημαντικές εξ αυτών να εκδίδονται, κατά κανόνα, στα τέλη της ετήσιας συνόδου, τον Ιούνιο.

Εν προκειμένω, όμως, ο χρόνος πιέζει, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία σε λιγότερο από έναν μήνα και, συγκεκριμένα, πριν τις 5 Μαρτίου όταν και θα διεξαχθούν οι προκριματικές για το χρίσμα σε 15 αμερικανικές Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Κολοράντο.

Μάλιστα οι ενάγοντες της Πολιτείας είχαν ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να καταλήξει σε απόφαση έως την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου - μία ημέρα δηλαδή προτού αρχίσουν να μοιράζονται τα ψηφοδέλτια.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την απόφαση, το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα αναγράφεται σε αυτά αλλά, οι ψηφοφόροι του και η Πολιτεία του Κολοράντο οφείλουν να γνωρίζουν εάν οι ψήφοι υπέρ του τέως Αμερικανού προέδρου θα καταμετρηθούν ή όχι.

Τραμπ: Παρέμβαση στις εκλογές

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο «πολύ όμορφη» και προσέθεσε ότι ελπίζει «η δημοκρατία να συνεχίσει».

Αμφισβητώντας εάν η 6η Ιανουαρίου ήταν εξέγερση είπε, επίσης, ότι τα λόγια του τότε δεν ήταν τίποτε περισσότερο από «πολύ συγκινητικές δηλώσεις» καθώς, όπως τόνισε, καλούσε τους ανθρώπους να επιστρέψουν σπίτι.

Παράλληλα, μίλησε για το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις και επιτέθηκε κατά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, αλλά και κατά του κόμματος των Δημοκρατικών κάνοντας λόγο για «παρέμβαση στις εκλογές».

Σκεπτικοί οι δικαστές με τις πιθανότητες να είναι υπέρ Τραμπ

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά την απόφαση του Κολοράντο άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο οι συντηρητικοί δικαστές που το απαρτίζουν έχουν πλειοψηφία 6-3, με τους μισούς εξ αυτών να έχουν διοριστεί από τον ίδιο τον τέως πρόεδρο.

Όπως αναφέρουν δε και οι Τάιμς της Νέας Υόρκης ακόμη και ορισμένοι εκ των μη συντηρητικών δικαστών παρέμεναν σκεπτικοί για ορισμένα από τα επιχειρήματα της πλευράς που τάσσεται κατά της προεδρικής υποψηφιότητας Τραμπ.

Τώρα η ώρα των αποφάσεων για το Ανώτατο Δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της δικαστικής απόφασης του Κολοράντο έφτασε και το σώμα για πρώτη φορά μετά τις προεδρικές κάλπες του 2000 και της αγωγής Μπους κατά Γκορ καλείται να αλλάξει ή όχι τα δεδομένα ενόψει των επικείμενων αμερικανικών εκλογών για τις οποίες απομένουν, πλέον, εννέα μήνες.

Πηγή: skai.gr

