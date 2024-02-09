Ο Richard Plaud που για 8 χρόνια κατασκέυαζε τον πιο ψηλό Πύργο του Άιφελ από 700.000 σπίρτα τελικά κατάφερε να πάρει μία θέση στο Ρεκόρ Γκίνες καθώς οι υπέυθυνοι αναγνώρισαν ότι ήταν υπερβολικοί ως προς την πρώτη τους αντίδραση, δηλαδή... να απορρίψουν την προσπάθειά του και μάλιστα του ζήτησαν και συγγνώμη για την αναστάτωση που του προκάλεσαν.

«Ήμασταν υπερβολικοί στην εφαρμογή των κανόνων»

«Θεωρούμε πολύ σημαντικό να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σχολαστικοί όταν εξετάζουμε τις αποδείξεις γιατί η διαδικασία αυτή είναι η απόδειξη της ισότητας απέναντι σε όσους επιχειρούν ένα Ρεκόρ Γκίνες παντού στον κόσμο. Ωστόσο αφού ενημερωθήκαμε περισσότερο για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σπίρτων και μετά από επανεξέταση των παρόμοιων ρεκόρ που έχουμε αναγνωρίσει, φαίνεται ότι ήμασταν υπερβολικοί στην εφαρμογή των κανόνων σε αυτή την περίπτωση» δήλωσε στο Sky News εκπρόσωπος των Ρεκόρ Γκίνες.

«Επομένως είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναγνωρίσουμε το Ρεκόρ Γκίνες στον Richard και επίσης διορθώσαμε ορισμένες αντιφάσεις στους κανόνες μας και πλέον επιτρέπεται τα σπίρτα να κόβονται και να σχηματίζονται όπως κρίνουν οι μοντελιστές» πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

«Ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκαλέσαμε τις τελευταίες 24 ώρες οι οποίες θα έπρεπε να είναι στιγμές γιορτής για τον Richard. Ελπίζουμε ότι θα αποδεχθεί τα συγχαρητήρια εκ μέρους όλων μας στα Ρεκόρ Γκίνες για την πραγματικά εντυπωσιακή κατασκευή του και το νέο ρεκόρ που αναγνωρίστηκε» κατέληξε ο εκπρόσωπος των Ρεκόρ Γκίνες.

Ο 47χρονος Γάλλος παρουσίασε το έργο του στις 27 Δεκεμβρίου, ημέρα της 100ης επετείου του θανάτου του μηχανικού που κατασκεύασε το πραγματικό μνημείο.

Ωστόσο, η απόφαση της επιτροπής των Ρεκόρ Γκίνες να μην του αναγνωρίσει την κατασκευή ύψους 7,19 μέτρων από σπίρτα προκάλεσε την οργή του!

«Είναι απογοητευτικό, ενοχλητικό, ακατανόητο και όχι δίκαιο» είπε στους Times αδυνατώντας να πιστέψει ότι η προσπάθειά του έπεσε θύμα γραφειοκρατίας.

«Πείτε μου πώς 706.900 σπίρτα που κόλλησα ένα προς ένα, δεν είναι σπίρτα. Ο Πύργος μου θα συνεχίσει να υπάρχει και θα είναι στα 7,19 μέτρα για πολλά χρόνια» έγραψε σε άλλη ανάρτησή του.

Σημειώνεται πως το Ρεκόρ Γκίνες για τον Πύργο του Άιφελ από σπίρτα κατέχει από το 2009 ο Toufic Daher από τον Λίβανο, ο οποίος δημιούργησε ένα ομοίωμα ύψους 6,53 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

