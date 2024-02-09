«Το πρώτο μου μήνυμα προς την Ελλάδα είναι: Πετύχατε. Η ανάκαμψη είναι εδώ, και, αν μπορώ να είμαι πολύ ειλικρινής, η Ελλάδα τα πάει πολύ καλύτερα από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει πολύ με την ηγεσία». Την απάντηση αυτή δίνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, στη ερώτηση για το πόσο εύκολος θα είναι τελικά ο δρόμος προς την ανάκαμψη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της Γερμανίας. Άλλωστε «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη» είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται σήμερα στην ΑΘήνα και αύριο, Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετέχουν ευρωπαίοι πολιτικοί της οικογένειας του ΕΛΚ, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρατών μελών, ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν πολλά μέλη του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις και αβεβαιότητα, οι άνθρωποι αναζητούν προσωπικότητες που μπορούν να πλοηγηθούν στο μέλλον και είναι αρκετά θαρραλέοι για να δείξουν προς ποια κατεύθυνση θέλουν να πάνε», προσθέτει στην ίδια ερώτηση και αμέσως εξηγεί: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας τέτοιος ηγέτης και ανέτρεψε την εικόνα της Ελλάδας και ξαναέχτισε την αξιοπιστία της όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. Και το πιο σημαντικό, ο λαός της Ελλάδας μπορεί να το δει επειδή το αισθάνεται στις τσέπες του και στο θετικό τρόπο που οι ηγέτες σε όλη την Ευρώπη δείχνουν σεβασμό σε ό,τι έχει επιτευχθεί εδώ (εννοεί στην Ελλάδα)».

Ο κ. Βέμπερ, στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει ότι «αυτές οι εκλογές θα αποφασίσουν το μέλλον της πολιτικής στη Δύση, και κατά κάποιον τρόπο και αυτού που αποκαλούμε ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας» και «με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ευρώπη, την αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές».

Στην ερώτηση, δε, γιατί να συνταχθεί ένας ευρωπαίος πολίτης με εθνικά κόμματα της οικογένειας του ΕΛΚ, αφού υπογραμμίζει ότι «η Ευρώπη έχει κολλήσει ανάμεσα σε αριστερές και πράσινες ιδεολογίες που δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα των πολιτών, και της άκρας δεξιάς που δεν θέλει να λύσει κανένα πρόβλημα, χρειάζεται ακόμη και πρόσθετα προβλήματα, όπως η παράνομη μετανάστευση, για να παραμείνει στην επικαιρότητα», τονίζει με νόημα ότι «δεν έχουμε νοσταλγία για την επιστροφή στο παρελθόν, θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους Ευρωπαίους».

Σχολιάζοντας, επίσης, υποθέσεις ευρωβουλευτών που εξετάζονται από τη δικαιοσύνη και δημοσιεύματα κατά αυτών, σημειώνει ότι «πρέπει να δούμε ότι ένα δημοκρατικό θεσμικό όργανο, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι μεγαλύτερο από τα μεμονωμένα μέλη του», χαρακτηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο «παλλόμενη καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας» και δηλώνει «πεπεισμένος ότι θα ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου».

Σχετικά με το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, δίνει εκτενή απάντηση, στην οποία, μεταξύ άλλων, αφού τονίζει ότι «το κράτος δικαίου δεν είναι πρώτα απ' όλα κομματικό πολιτικό ζήτημα» και ότι «είναι ένα ζήτημα που βασίζεται στο δίκαιο, σε αποφάσεις ανεξάρτητων δικαστηρίων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών», υπενθυμίζει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν απολύτως σαφής ότι οι βελτιώσεις υπάρχουν, η τελευταία έκθεση για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη θετική κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να συγχαρούμε την ελληνική κυβέρνηση γι' αυτό» και εκτιμά ότι «υπό το πρίσμα αυτών των θετικών εξελίξεων στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη κομματική εργαλειοποίηση της αριστερής και φιλελεύθερης πλευράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απλώς απαράδεκτη. Βλάπτουν ακόμη και τη βασική ιδέα του κράτους δικαίου με τα πολιτικά τους παιχνίδια».

Ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στον Χρυσόστομο Μπίκατζικ έχει ως εξής:

Ερ.: Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου, ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως τους νέους, είναι: «Γιατί να πάω να ψηφίσω»;

Απ.: Φέτος, θα δούμε τις μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο να πηγαίνουν στις κάλπες. Η πρώτη είναι η Ινδία, αλλά η δεύτερη και η τρίτη είναι η ΕΕ και οι ΗΠΑ. Αυτές οι εκλογές θα αποφασίσουν το μέλλον της πολιτικής στη Δύση, και κατά κάποιον τρόπο και αυτού που αποκαλούμε ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ευρώπη, την αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι εξαιρετικά σημαντικές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δημοκρατία και η ελευθερία βρίσκονται υπό σημαντική πίεση και πρέπει να δείξουμε στους ανθρώπους ότι αυτό που έχουμε στη Δύση, και ειδικά στην Ευρώπη, είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος που υπάρχει για να οργανώσουμε τις κοινωνίες και να ζήσουμε μαζί. Και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά τι διακυβεύεται με αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές και η συμμετοχή θα συνεχίσει να αυξάνεται όπως συνέβη και την τελευταία φορά.

Ερ.: Οι δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών δείχνουν ότι οι εξτρεμιστικές πολιτικές και οι υποψήφιοι (που τις υποστηρίζουν) κερδίζουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη. Ανησυχείτε ότι αυτό θα καταγραφεί και στις ευρωεκλογές;

Απ.: Είναι σαφές ότι πολλοί πολίτες ανησυχούν πολύ για το μέλλον. Αυτή η πενταετία ήταν πενταετία κρίσης, με τον κορωνοϊό και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός πλήττει τα διαθέσιμα εισοδήματα παντού και οι άνθρωποι το αισθάνονται καθημερινά. Αυτό που θέλουν να δουν είναι οι ανησυχίες τους να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να μην τους γίνονται μαθήματα με ιδεολογικές αριστερές ιδέες. Για παράδειγμα, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, γνωρίζουμε ότι πρέπει να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα το 2050, αλλά θέλουμε να το κάνουμε για τους πολίτες και όχι εναντίον τους. Είμαστε η πολιτική ομάδα που μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Αυτό πετύχαμε αυτή την πενταετία αυτή και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσο επιτυχημένοι στις εθνικές εκλογές, και ένα τέλειο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Αντρέι Πλένκοβιτς, πρωθυπουργός της Κροατίας, ο οποίος οδήγησε τη χώρα του στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είναι μαζί μας στην εκδήλωση σήμερα. Το ΕΛΚ έχει στις τάξεις του 12 πρωθυπουργούς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έχουμε πολλές πιθανότητες να είμαστε η μεγαλύτερη Πολιτική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ερ.: ... Θα παραμείνει όμως...

ΑΠ.: Στις εκλογές είναι οι πολίτες της Ευρώπης που θα αποφασίσουν, αλλά οι πιθανότητές μας φαίνονται πολύ καλές. Όσον αφορά στην οικονομία, υλοποιήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μας αναγκάζουν να επανεξετάσουμε το μέλλον της ασφάλειας και της άμυνάς μας. Επίσης, η κατάσταση της αμερικανικής πολιτικής καθιστά σαφές ότι, μακροπρόθεσμα, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί περισσότερο στα πόδια της, όσον αφορά στην ασφάλεια και στην άμυνα στην περιοχή. Επομένως, αυτή θα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΕΛΚ μετά τις εκλογές. Η άλλη μεγάλη προτεραιότητα είναι η οικονομία. Σε περιόδους κρίσης πρέπει να φροντίζουμε για τα βασικά, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα, ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν οικονομικά ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

Ερ.: Γιατί ο οποιοσδήποτε, ιδίως ο νέος ευρωπαίος πολίτης, να συνταχθεί με τα εθνικά κόμματα που ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και να τα ψηφίσει στις ευρωεκλογές;

Απ.: Επειδή έχουμε το καλύτερο πρόγραμμα για τους πολίτες της Ευρώπης, έχουμε τους καλύτερους υποψηφίους για να ηγηθούμε των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και θέλουμε να κρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη. Η Ευρώπη έχει κολλήσει ανάμεσα σε αριστερές και πράσινες ιδεολογίες που δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα των πολιτών, και της άκρας δεξιάς που δεν θέλει να λύσει κανένα πρόβλημα, χρειάζεται ακόμη και πρόσθετα προβλήματα, όπως η παράνομη μετανάστευση, για να παραμείνει στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε νοσταλγία για την επιστροφή στο παρελθόν, θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους Ευρωπαίους.

Ερ.: Στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε τους τελευταίους μήνες γνωστό (αρνητικά) και εξαιτίας υποθέσεων στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται ευρωβουλευτές και να εξετάζονται από τη βελγική δικαιοσύνη... ή πρόσφατα επειδή ευρωβουλευτές «ενεργούσαν σαν πράκτορες της Ρωσίας στο ΕΚ». Η εμπιστοσύνη σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο κλονίζεται μερικούς μήνες πριν από τις ευρωεκλογές...

Απ.: Κάθε φορά που βουλευτές του Κοινοβουλίου εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, αυτό βλάπτει τη φήμη του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπούν. Αλλά πρέπει, επίσης, να δούμε ότι ένα δημοκρατικό θεσμικό όργανο, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεγαλύτερο από τα μεμονωμένα μέλη του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η παλλόμενη καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και είμαι πεπεισμένος ότι θα ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου.

Ερ.: Πώς σχολιάζετε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και τα όσα αναφέρει για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου;

Απ.: Υπό το πρίσμα των θετικών εξελίξεων στην Ελλάδα, τις οποίες αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεση για το Κράτος Δικαίου, η οποία επιβεβαιώνει τη θετική κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να συγχαρούμε την ελληνική κυβέρνηση γι' αυτό. Αντίθετα, η αριστερή και φιλελεύθερη πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλάπτει ακόμη και τη βασική ιδέα του Κράτους Δικαίου με τα πολιτικά της παιχνίδια. Δείχνει ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για το κράτος δικαίου ή την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται μόνο για κατηγορίες προς την ελληνική κυβέρνηση, οπότε είμαι αρκετά απογοητευμένος από αυτό και νομίζω ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα βλάψει και την ιδέα του Κράτους Δικαίου. Επομένως, σταματήστε το, παρακαλώ, αυτή είναι η γνώμη μου. Υπάρχουν διαδικασίες σε εξέλιξη στην Ελλάδα, βασιζόμαστε πλήρως στους δικαστές εκεί (εννοεί στην Ελλάδα), κάνουν τη δουλειά τους και όποτε υπάρχει πρόβλημα, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπότε έχουμε ένα νομικό σύστημα που αποδίδει, λειτουργεί, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς και συνταγματικούς θεσμούς της χώρας.

Το κράτος δικαίου δεν είναι πρώτα απ' όλα κομματικό πολιτικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που βασίζεται στο δίκαιο, σε αποφάσεις ανεξάρτητων δικαστηρίων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν απολύτως σαφής ότι οι βελτιώσεις υπάρχουν, η τελευταία έκθεση για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη θετική κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να συγχαρούμε την ελληνική κυβέρνηση γι' αυτό. Υπό το πρίσμα αυτών των θετικών εξελίξεων στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη κομματική εργαλειοποίηση της αριστερής και φιλελεύθερης πλευράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απλώς απαράδεκτη. Βλάπτουν ακόμη και τη βασική ιδέα του κράτους δικαίου με τα πολιτικά τους παιχνίδια. Εξετάζοντας τις επιδόσεις του ΕΛΚ όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, για παράδειγμα στη Μάλτα, όπου η σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποδώσει δικαιοσύνη για τη Daphne Garuana της Γαλικίας και στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Μπάμπις εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το ΕΛΚ, μετά τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου, δεν χρειαζόμαστε μαθήματα από τα αριστερά κόμματα. Το ΕΛΚ είναι η πολιτική Ομάδα που στηρίζει το Κράτος Δικαίου και η πρόσφατη νίκη του Ντόναλντ Τουσκ στην Πολωνία το αποδεικνύει.

Ερ.: Βρίσκεστε στην Αθήνα για το συνέδριο «Ο δρόμος προς την Ανάκαμψη». Τελικά, μετά πολύχρονη κρίση, τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την Ελλάδα σήμερα και πόσο εύκολος θα είναι ο δρόμος προς την ανάκαμψη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της Γερμανίας;

Απ.: Λοιπόν, το πρώτο μου μήνυμα προς την Ελλάδα είναι: Πετύχατε. Η ανάκαμψη είναι εδώ, και, αν μπορώ να είμαι πολύ ειλικρινής, η Ελλάδα τα πάει πολύ καλύτερα από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει πολύ με την ηγεσία. Σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις και αβεβαιότητα, οι άνθρωποι αναζητούν προσωπικότητες που μπορούν να πλοηγηθούν στο μέλλον και είναι αρκετά θαρραλέοι για να δείξουν προς ποια κατεύθυνση θέλουν να πάνε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας τέτοιος ηγέτης και ανέτρεψε την εικόνα της Ελλάδας και ξαναέχτισε την αξιοπιστία της όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. Και το πιο σημαντικό, ο λαός της Ελλάδας μπορεί να το δει επειδή το αισθάνεται στις τσέπες του και στο θετικό τρόπο που οι ηγέτες σε όλη την Ευρώπη δείχνουν σεβασμό σε ό,τι έχει επιτευχθεί εδώ (εννοεί στην Ελλάδα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

