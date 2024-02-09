Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τρίτη στον αμερικανό συντηρητικό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον και μεταδόθηκε χθες Πέμπτη το απόγευμα στις ΗΠΑ (από τη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ότι η ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία είναι «αδύνατη».

Στη συνέντευξη, διάρκειας σχεδόν δυο ωρών, με την οποία προφανώς ο ένοικος του Κρεμλίνου ήθελε να στείλει μηνύματα στις ΗΠΑ και στη Δύση και η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μετατράπηκε σε διάλεξη επί ιστορικών ζητημάτων όπως τα βλέπει ο ρώσος πρόεδρος, ο κ. Πούτιν εξάλλου απέκλεισε την ιδέα να διατάξει τον στρατό του να προχωρήσει σε εισβολή στην Πολωνία ή στη Λετονία, χώρες στις οποίες η Μόσχα «δεν έχει συμφέροντα».

«Υπήρξαν αλαλαγμοί, κραυγές για (την ανάγκη κατά δυτικούς αξιωματούχους) να καταφερθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», είπε ο ρώσος πρόεδρος στον άλλοτε αστέρα του Fox News στη συνέντευξη που του παραχώρησε σε ευρύχωρη αίθουσα.

«Όμως τώρα μοιάζει να συνειδητοποιείται πως αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αν όχι αδύνατο. Κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατο εξ ορισμού. Δεν θα γίνει ποτέ. Μου φαίνεται πως τώρα, αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία στη Δύση το συνειδητοποιούν επίσης», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος, που διέταξε την εισβολή πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Αν το κατανοούν πράγματι, «πρέπει να αναλογιστούν ποια θα είναι η συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο επ’ αυτού», συνέχισε. Οι δηλώσεις του ρώσου προέδρου, που εκφράστηκε στη μητρική του γλώσσα, μεταφράζονταν από διερμηνέα στα αγγλικά.

Ο κ. Πούτιν είπε ακόμη στη συνέντευξη πως θεωρεί εφικτή τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση του αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στη Ρωσία για σχεδόν έναν χρόνο.

«Πιστεύω πως μπορεί να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε. «Δεν υπάρχουν ταμπού για τη διευθέτηση του ζητήματος αυτού. Είμαστε έτοιμοι να το επιλύσουμε, όμως κάποιοι όροι βρίσκονται υπό συζήτηση μέσω των διαύλων των ειδικών υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Τον περασμένο μήνα, δικαστήριο της Μόσχας παρέτεινε για άλλους δυο μήνες την προφυλάκιση του κ. Γκέρσκοβιτς. Ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ρεπόρτερ «συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να λαμβάνει κρυφά εμπιστευτικές πληροφορίες».

Άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως η Μόσχα σε αντάλλαγμα επιδιώκει την απελευθέρωση του Βαντίμ Κράσικοφ, ρώσου φυλακισμένου στη Γερμανία μετά την καταδίκη του για τον φόνο τσετσένου αντιφρονούντα στο Βερολίνο, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σ’ αυτόν.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε αμοιβαίες απελευθερώσεις κρατουμένων στο πρόσφατο παρελθόν, πιο πρόσφατα τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ανταλλάχθηκαν η Μπρίτνι Γκράινερ, αστέρι του παγκόσμιου μπάσκετ που φυλακίστηκε για κατοχή μαριχουάνας, με τον διαβόητο έμπορο όπλων Βίκτορ Μπουτ.

«Δεν τίθεται ζήτημα»

Στην πρώτη του συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης σε δυτικό δημοσιογράφο αφού ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας απέκλεισε το ενδεχόμενο ρωσικής εισβολής στην Πολωνία ή στη Λετονία.

«Μπορείτε να φανταστείτε κάποιο σενάριο στο οποίο θα στέλνατε ρωσικά στρατεύματα στην Πολωνία;» τον ρώτησε ο κ. Κάρλσον, που θεωρείται πως απηχεί απόψεις του αμερικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Μόνο σε μια περίπτωση (...) αν η Πολωνία επιτεθεί στη Ρωσία», απάντησε ο κ. Πούτιν.

«Δεν έχουμε συμφέροντα στην Πολωνία, στη Λετονία, ή αλλού. Γιατί να το κάναμε αυτό; Απλούστατα δεν έχουμε κανένα συμφέρον (...) Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα», συμπλήρωσε, θα ήταν «παράλογο να εμπλακούμε σε παγκόσμιο πόλεμο». Υποστήριξε πως δυτικές κυβερνήσεις επισείουν τον κίνδυνο ρωσικής εισβολής, την «κατά φαντασία ρωσική απειλή» προκειμένου να «εκφοβίζουν τους πληθυσμούς τους».

Εξάλλου, ο ρώσος πρόεδρος έκρινε πως η εκλογή νέου προέδρου στις ΗΠΑ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες προβλέπεται πως θα αναμετρηθούν ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ και ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, δεν επηρεάζει τις σχέσεις ΗΠΑ/Ρωσίας.

«Με ρωτάτε αν θα άλλαζε κάτι αν αναλάμβανε νέος ηγέτης. Δεν τίθεται θέμα για το ποιος είναι ηγέτης, για την προσωπικότητα κάποιου ηγέτη», τόνισε ο ρώσος πρόεδρος.

Ο κ. Τραμπ και ο κ. Πούτιν έχουν αναφερθεί επανειλημμένα στο παρελθόν με κολακευτικό τρόπο ο ένας στον άλλο. Ο κ. Τραμπ καυχιέται, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως αν επιστρέψει στην εξουσία μπορεί να επιλύσει τη σύρραξη στην Ουκρανία σε 24 ώρες.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτηρίζει τον ρώσο ομόλογό του εγκληματία πολέμου και εκφράζει ακατάπαυστα την αταλάντευτη υποστήριξή του στο Κίεβο.

Ο Τάκερ Κάρλσον ανήγγειλε πομπωδώς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τη μετάδοση της συνέντευξης που πήρε από τον ρώσο πρόεδρο. Προβλήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter). Η επίσκεψή του στη Μόσχα έτυχε ευρείας κάλυψης σε ρωσικά ΜΜΕ, που δημοσίευσαν φωτογραφικά στιγμιότυπα με τον παρουσιαστή στο αεροδρόμιο ή στο περίφημο θέατρο Μπαλσόι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

