Η ByteDance δεν σχεδιάζει να πουλήσει το TikTok, ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός της εταιρείας σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Toutiao, μια πλατφόρμα πολυμέσων που ανήκει στην εταιρεία με έδρα την Κίνα.

Οι πληροφορίες ανέφεραν νωρίτερα ότι η ByteDance διερευνά σενάρια για την πώληση της επιχείρησης του TikTok στις ΗΠΑ χωρίς τον αλγόριθμο που προτείνει βίντεο στους χρήστες του TikTok.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την πώληση του ή την διακοπή του TikTok στις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

