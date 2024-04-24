Η Γερουσία ψήφισε χθες, Τρίτη, με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ νομοσχεδίου που απαιτεί από το TikTok να κόψει τους δεσμούς του με τη μητρική του, την κινεζική εταιρεία ByteDance, και ευρύτερα με την Κίνα προκειμένου να μην κινδυνεύσει να απαγορευθεί στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αμέσως δήλωσε ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο, το οποίο υιοθετήθηκε το Σάββατο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πηγάζει από τις ανησυχίες ότι η Κίνα ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των Αμερικανών που χρησιμοποιούν το TikTok ή να τους παρακολουθεί.

«Επί χρόνια επιτρέψαμε στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα να ελέγχει μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στις ΗΠΑ και αυτό ήταν επικίνδυνα κοντόφθαλμο», δήλωσε ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, ο πλέον υψηλόβαθμος Ρεπουμπλικάνος που συμμετέχει στην Επιτροπή Πληροφοριών.

«Η νέα νομοθεσία θα απαιτεί από την κινεζική ιδιοκτήτρια (του TikTok) να πουλήσει την εφαρμογή. Είναι μια καλή κίνηση για την Αμερική», εκτίμησε.

Το TikTok, το οποίο τονίζει ότι δεν έχει μοιραστεί και δεν σκοπεύει να μοιραστεί δεδομένα των Αμερικανών χρηστών του με την κινεζική κυβέρνηση, καταγγέλλει ότι το νομοσχέδιο αυτό ισοδυναμεί με απαγόρευση, κάτι που παραβιάζει την ελευθερία έκφρασης των χρηστών του.

Η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γερουσίας, αλλά το Σαββατοκύριακο ανακοίνωσε στους εργαζόμενούς της ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για να εμποδίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε, καθώς το νομοσχέδιο αυτό παραβιάζει ξεκάθαρα τα δικαιώματα βάσει της Πρώτης Τροπολογίας των 170 εκατομμυρίων Αμερικανών χρηστών του TikTok (…) Αυτή είναι η αρχή και όχι το τέλος αυτής της μακράς διαδικασίας», επεσήμανε η εταιρεία στους εργαζόμενούς της με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο είδε το Reuters.

Η Γερουσία ψήφισε 79 προς 18 υπέρ του μέτρου, το οποίο περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο που προέβλεπε την παροχή βοήθειας ύψους 95 δισεκ. δολαρίων στο Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταϊβάν.

Το 2020 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μπλοκάρει το TikTok στη χώρα, αλλά εμποδίστηκε από τη δικαιοσύνη.

Το νέο νομοσχέδιο έχει ισχυρότερη νομική βάση, σύμφωνα με ειδικούς, ενώ προσφέρει στον Λευκό Οίκο νέα εργαλεία για να απαγορεύσει ή να αναγκάσει σε πώληση άλλες ξένης ιδιοκτησίας εφαρμογές που θεωρεί ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Αν τεθεί σε ισχύ, το νομοσχέδιο θα αναγκάσει τη ByteDance να πουλήσει το TikTok μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή θα αποκλειστεί από τα διαδικτυακά καταστήματα της Apple Google στο αμερικανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.