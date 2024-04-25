Οι ηγέτες 18 χωρών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία και η Βραζιλία, απευθύνουν έκκληση σήμερα σε ένα κοινό κείμενο για την «άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα».

«Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα για πάνω από 200 ημέρες τώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των χωρών, την οποία ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε μια εντυπωσιακή επίδειξη ομοφωνίας.

Οι 18 χώρες έχουν όλες πολίτες που κρατά ομήρους η Χαμάς έξι μήνες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι.

«Η τύχη των ομήρων και του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, οι οποίοι προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, αποτελεί διεθνή ανησυχία», επισημαίνεται στο κείμενο,

Οι υπογράφοντες είναι οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αργεντινής, της Αυστρίας, της Βραζιλίας, της Βουλγαρίας, του Καναδά, της Κολομβίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Ισπανίας, της Ταϊλάνδης και της Βρετανίας.

«Υπογραμμίζουμε ότι η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι για την απελευθέρωση των ομήρων θα οδηγήσει σε μια άμεση και παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, θα διευκολύνει την αύξηση της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας που θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη Γάζα και θα οδηγήσει στον πραγματικό τερματισμό των εχθροπραξιών», τονίζεται.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, που ενημέρωσε δημοσιογράφους σχετικά με τη δήλωση, είπε ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ενδέχεται να υπάρχει ένας δρόμος για μια συμφωνία στην κρίση με τους ομήρους, όμως δεν είναι απολύτως σίγουρος.

Δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες, όμως επισήμανε ότι η απόφαση εξαρτάται από «έναν άνδρα», τον ηγέτη της Χαμάς, Γιάχια Σινουάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

