Πριν λίγες ημέρες, η Κεντρική Τηλεόραση της Βόρειας Κορέας έδωσε στην δημοσιότητα ένα νέο τραγούδι αφιερωμένο στον «λατρεμένο» της ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, με τίτλο Friendly Father (Φιλικός Πατέρας), και πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Κιμ, σε πλάνα από διάφορες εμφανίσεις του.

Μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού, τώρα η Βόρεια Κορέα έδωσε στην δημοσιότητα το επίσημο βίντεοκλιπ, με ευτυχισμένους βορειοκορεάτες – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – να χορεύουν και να τραγουδούν σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς υμνώντας τον ηγέτη τους.

Δείτε το βίντεο

North Korean Central Television has released a music video for the song "Friendly Father" praising Kim Jong Un



The song has already become a new hit in North Korea and a meme in the West. pic.twitter.com/9xS8XhjRwn — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2024

Το εύθυμο, χορευτικό τραγούδι έχει στίχους στο κουπλέ όπως «με ζεστή καρδιά, όπως η μητέρα σου, καλοκάγαθος, όπως ο πατέρας σου, κρατάει στην αγκαλιά του τα 10 εκατομμύρια παιδιά του, και μας φροντίζει με όλη του την καρδιά».

«Ας τραγουδήσουμε για τον Κιμ Γιονγκ Ουν τον μεγάλο ηγέτη» και «Ας αγαπήσουμε τον Κιμ Γιονγκ Ουν, έναν φιλικό πατέρα» αναφέρει το ρεφρέν…

