Τα ονόματα πολλών ατόμων που πιθανώς συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης που επικαλείται το BBC.

Στα ηχηρά αυτά ονόματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και ο πρίγκιπας Άντριου, αλλά και δεκάδες άλλα ονόματα γνωστά στον χώρο τους.

Τα ονόματα ανηλίκων έχουν παραμείνει σφραγισμένα

Συγκεκριμένα τα ξένα ΜΜΕ έχουν στα χέρια τους 9ΟΟ σελίδες εγγράφων που κυκλοφόρησαν το βράδυ της Τετάρτης πριν προχωρήσουν στην δημοσίευση των ονομάτων. Το BBC σημειώνει πως μερικά από τα 187 άτομα που ήταν προηγουμένως γνωστά ως "J Doe" στα δικαστικά έγγραφα έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο άλλα ονόματα έχουν παραμείνει σφραγισμένα καθώς ανήκουν σε παιδιά-θύματα.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει αναφορές στην Johanna Sjoberg, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Άντριου έπιασε το στήθος της ενώ καθόταν σε έναν καναπέ μέσα στο διαμέρισμα του Επστάιν στο Μανχάταν το 2001. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ισχυρισμοί της γραμματέας του Επστάιν είναι «κατηγορηματικά αναληθή».

Ο Κλίντον είχε δηλώσει πως «δε γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματα του Έπσταϊν»

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με τα αρχεία, η κυρία Sjoberg κατέθεσε ότι ο Επστάιν της είπε κάποτε ότι στον Κλίντον «αρέσουν τα μικρά κορίτσια». Σημειώνεται πως ο ίδιος είχε σχέση με μια 22χρονη ασκούμενη στον Λευκό Οίκο ενώ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν μαρτυρία από την Μάξγουελ που επιβεβαιώνει ότι ο Κλίντον ταξίδεψε στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν, αλλά δεν ήξερε πόσες φορές. Ωστόσο ο ίδιος το έχει διαψεύσει.

Ο κ. Κλίντον ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν σε ανθρωπιστικά ταξίδια στην Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εκείνη την εποχή επαίνεσε τον Έπσταϊν ως αφοσιωμένο φιλάνθρωπο, αν και είπε ότι αργότερα διέκοψε τις σχέσεις μαζί του.

Όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν, οι εκπρόσωποι του κ. Κλίντον αναφέρθηκαν σε δήλωση που εξέδωσε το 2019 λέγοντας ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Άλλα ονόματα της λίστας σύμφωνα με τον Guardian περιλαμβάνουν τους εξής:

τον διευθυντή της CIA Γουίλιαμς Μπερνς,

την Κάθριν Ρούμλερ, σύμβουλο του Λευκού Οίκου υπό τον Μπαράκ Ομπάμα,

τον αριστερό καθηγητή και ακτιβιστή Νόαμ Τσόμσκι,

τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων Ριντ Χόφμαν,

τον Λόρενς Σάμερς, πρώην πρόεδρο του Χάρβαρντ και διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου υπό τον Ομπάμα,

τον Γούντι Άλεν,

τον Μπιλ Γκέιτς,

τον Θορμπγιόρν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας,

τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ

και τον πρώην πρόεδρο της Barclays, Τζες Στάλεϊ.

Άλλα ονόματα που αποκαλύφθηκαν περιλαμβάνουν:

τον δισεκατομμυριούχο Glenn Dubin και τον πρώην ιδιωτικό του σεφ Rinaldo Rizzo,

τον David Copperfield,

τον Tony Figueroa,

τον ιδρυτή της Limited Brands και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Victoria's Secret, Lex Wexner,

και κατηγόρους του Επστάιν όπως η Johanna Sjoberg και η Annie Farmer.

Σύμφωνα με το BBC, η αποκάλυψη των ονομάτων είναι μέρος αγωγής συκοφαντικής δυσφήμισης από το 2015. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, γνωστή και ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς, είχε κινηθεί δικαστικά κατά της καταδικασμένης για σωματεμπορία Γκισλέιν Μάξγουελ, της στενής φίλης του Έπσταϊν που ουσιαστικά προμήθευε σε αυτόν και τους φίλους του ανήλικες.

Ορισμένα από τα ονόματα έχουν ήδη κατονομαστεί δημόσια σε δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ. Άλλα έγιναν γνωστά το 2021 κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για σωματεμπορία και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή. Τονίζεται όμως ότι τα ονόματα των κατηγόρων που ήταν κάτω των 18 ετών θα παραμείνουν ανώνυμα.

Το CNN ανέφερε ότι τα έγγραφα μπορεί να μην περιέχουν μεγάλες αποκαλύψεις, αλλά και η παραμικρή νέα λεπτομέρεια σχετικά με τις δραστηριότητες του Έπσταϊν θα μπορούσε να αποτελέσει τροφή για νέες αγωγές.

Το όνομα του Κλίντον, μεταξύ άλλων, φέρεται να υπάρχει δεκάδες φορές στα δικαστικά έγγραφα, αν και ο πρώην πρόεδρος δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα.

Η Χόλι Μπαλτς, συντάκτρια ερευνών στο Palm Beach Post, είπε στο CNN την Τρίτη ότι ενδέχεται να αποκαλυφθούν νέες λεπτομέρειες.

Ακόμα κι αν τα ονόματα στη λίστα αποδειχθούν ήδη γνωστά, είπε, ότι μπορεί να ρίξει φως στην ακριβή σχέση τους με τον Έπσταϊν και την Μάξγουελ.

Η Μάξγουελ, στην κατάθεσή της, είπε ότι είχε βρεθεί κάποτε στο νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική όταν την επισκέφθηκε ο πρίγκιπας Άντριου. «Δεν υπήρχαν κορίτσια στο νησί. Ούτε κορίτσια, ούτε γυναίκες, εκτός από το προσωπικό που εργάζεται στο σπίτι. Κορίτσια εννοούν - υποθέτω ότι ρωτάτε ανήλικα - αλλά δεν υπήρχε άλλη γυναίκα εκτός από κάποιες μαγειρισσες και καθαρίστριες».

