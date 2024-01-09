Ο μακελάρης Μπρέιβικ μηνύει το νορβηγικό κράτος - Θέλει να φύγει από την απομόνωση

Ο νεοναζί Άντερς Μπρέιβικ, που σκόρπισε τον θάνατο στη Νορβηγία το 2011 σκοτώνοντας 77 ανθρώπους, στην πλειονότητα νέους, μηνύει το νορβηγικό κράτος σε μια προσπάθεια να γλιτώσει από την απομόνωση στην φυλακή.

Ο Μπρέιβικ, που σκότωσε οκτώ ανθρώπους με παγιδευμένο αυτοκίνητο στο Όσλο και άλλους 69 σε θερινή κατασκήνωση νέων, λέει ότι οι συνθήκες κράτησής του παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά του.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Νορβηγίας έχει αποφανθεί ότι πρέπει να κρατηθεί χωριστά από τον πληθυσμό των φυλακών για λόγους ασφαλείας.

Οι δικηγόροι του Μπρέιβικ είπαν στο δικαστήριο τη Δευτέρα ότι ο 44χρονος δεν θέλει πια να ζει.

«Είναι απομονωμένος για περίπου 12 χρόνια... Ζει σε έναν εντελώς κλειδωμένο κόσμο» είπε ο δικηγόρος του στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

«Δεν επιθυμεί να είναι πια στη ζωή», πρόσθεσε.

Ο Μπρέιβικ ζητά επίσης από το δικαστήριο να άρει τους περιορισμούς στην αλληλογραφία του με τον έξω κόσμο.

Ο Μπρέιβικ καταδικάστηκε σε 21 χρόνια -τη μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβάλει ένα δικαστήριο στη Νορβηγία, αν και μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα θεωρείται απειλή- για τις επιθέσεις στις 22 Ιουλίου 2011.

Έχει αμφισβητήσει τους όρους της ποινής του στο παρελθόν, κερδίζοντας μέρος της υπόθεσής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά του νορβηγικού κράτους το 2016, προτού ανατραπεί τον επόμενο χρόνο.

Ο 44χρονος αυτή τη στιγμή περνά το χρόνο του σε ειδικό τμήμα της φυλακής Ringerike - που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης που περιβάλλει το νησί Ουτόγια, όπου πυροβόλησε και σκότωσε 69 ανθρώπους.

Πολλοί από τους νεκρούς στην Ουτόγια ήταν έφηβοι που συμμετείχαν στη νεολαία του Νορβηγικού Εργατικού Κόμματος, το AUF.

Οι επιθέσεις του Μπρέιβικ παραμένουν η χειρότερη θηριωδία της Νορβηγίας εν καιρώ ειρήνης.

Πηγή: skai.gr

