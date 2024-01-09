Της Αθηνάς Παπακώστα

Η βρετανική εφημερίδα «The Guardian» αναφέρει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του εν εξελίξει πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σε μία ευρύτερη σύρραξη παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει - γεγονός το οποίο σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το εν λόγω σενάριο.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι παίκτες στη Μέση Ανατολή είναι πολλοί, διαφορετικοί και μεταξύ τους εχθροί. Μία λάθος κίνηση και η περιοχή μετατρέπεται από καζάνι που βράζει σε ζωντανό εφιάλτη αφού στο σενάριο ενός ολοκληρωτικού πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα συρθούν απευθείας στον πόλεμο.

Κατά το Gzero το μονοπάτι που μπορεί να οδηγήσει απευθείας σε περαιτέρω κλιμάκωση της εν εξελίξει σύγκρουσης είναι είτε το Ισραήλ είτε η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ του Λιβάνου να επιλέξουν να επιτεθούν ο ένας κατά του άλλου.

Όπως σημειώνει (και) η εν λόγω ιστοσελίδα ήδη κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δεσμευθεί να απομακρύνουν την απειλή της Χεζμπολάχ. Εφόσον δε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύσουν κάποιο προειδοποιητικό χτύπημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν υποστήριξη ενώ, το Ιράν θα βοηθήσει τη σιιτική οργάνωση, η οποία είναι και ο πιο σημαντικός του αντιπρόσωπος στην περιοχή.

Στη Μέση Ανατολή παραμένει ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν που πλέον προσγειώθηκε στο Ισραήλ για να συνεχίσει τις προσπάθειες αποτροπής ανάφλεξης έχοντας προειδοποιήσει ξανά και ξανά για τον κίνδυνο.

Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις Μπλίνκεν και παρά ακόμη και την προειδοποίηση του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, προς το Ισραήλ να μην ξεκινήσει πόλεμο πλήρους κλίμακας στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε στρατιώτες στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ τόνισε ότι είναι αποφασισμένος «να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να αποκαταστήσει την ασφάλεια στον Βορρά».

Χθες, Δευτέρα, σήμανε συναγερμός όταν το Ισραήλ εξόντωσε τον ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Γουίσαμ Ταουίλ. «Στείλαμε ένα μήνυμα στη Χεζμπολάχ» είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και συμπλήρωσε ότι «η Χεζμπολάχ έκανε μεγάλο λάθος μαζί μας το 2006 και κάνει μεγάλο λάθος και τώρα» για να προειδοποιήσει στη συνέχεια πως «τους δώσαμε ένα παράδειγμα για το τι παθαίνουν οι φίλοι τους στον Νότο» ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό θα συμβεί και στον Βορρά.

Παράλληλα, το Ισραήλ κλιμακώνει και τα πλήγματα στη Συρία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές «οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον ιρανικών μεταφορών όπλων και συστημάτων αεράμυνας στη Συρία έχουν γίνει πιο συχνές και πιο θανατηφόρες» ενώ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι εξόντωσαν το στέλεχος της Χαμάς στη Συρία, Χασάν Χακάσα, ο οποίος – όπως τόνισαν – ήταν υπεύθυνος για τις ρουκέτες που εκτόξευσε τις τελευταίες εβδομάδες η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση από συριακό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ανησυχία γεννούν και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης οι οποίοι έχουν εισέλθει εδώ και εβδομάδες σε τροχιά κλιμάκωσης εξαπολύοντας επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ, παράλληλα - όπως υπογραμμίζει το Gzero - άλλες σιιτικές οργανώσεις σε Ιράκ και Συρία αυξάνουν τις επιθέσεις τους κατά αμερικανικών βάσεων με τις ευλογίες της Τεχεράνης.

Μέσα σε μόνον μία εβδομάδα η περιοχή έχει πάρει φωτιά με τη μία επίθεση να διαδέχεται την άλλη. Από τη μία το Ισραήλ εξόντωσε το νούμερο δύο της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς και ιδρυτικό στέλεχος του ένοπλου τμήματός της, Σαλέχ αλ-Αρούρι στη Βηρυτό, η Χεζμπολάχ την Κυριακή χτύπησε ισραηλινή βάση στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ ενώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξουδετέρωσαν διοικητή πολιτοφυλακής στη Βαγδάτη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.