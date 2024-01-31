Σε αγροτικό κλοιό η Ευρώπη εν όψει Συνόδου Κορυφής 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Σχεδόν 1.000 αγρότες και 500 τρακτέρ εξακολουθούν να μπλοκάρουν το Παρίσι έχοντας καταφέρει να αποκλείσουν και τους οκτώ αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, υποσχέθηκε χθες μία νέα σειρά επιπρόσθετων μέτρων με τους αγρότες στα μπλόκα πέριξ του Παρισιού να ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα ενταθούν εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη κυβερνητική στήριξη στον αγροτικό τομέα και καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Για τον νέο στο πρωθυπουργικό αξίωμα Γκαμπριέλ Ατάλ, ο αγροτικός τομέας είναι η δύναμη και το καμάρι της Γαλλίας και υποσχέθηκε πως το Παρίσι θα πιέσει τις Βρυξέλλες προκειμένου οι Γάλλοι αγρότες να εξαιρεθούν από τους κανόνες που αφορούν στην αγρανάπαυση, ανακοίνωσε περισσότερη βοήθεια στους παραγωγούς και ένα έκτακτο ταμείο για τους αμπελουργούς.

Μερίδα αγροτών παραμένει οργισμένη και υπόσχεται πως το Παρίσι θα λιμοκτονήσει με τον επικεφαλής του συνδικάτου των αγροτών, FNSEA, Αρνώ Ρουσώ, να απορρίπτει τέτοιου είδους δηλώσεις ξεκαθαρίζοντας πως «στόχος μας δεν είναι οι Γάλλοι να πεινάσουν αλλά εμείς να τους ταΐσουμε».

Οι αγρότες της Γαλλίας μιλούν για έναν αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους και ζητούν από τη γαλλική κυβέρνηση καλύτερα εισοδήματα, λιγότερους περιορισμούς και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Στο Παρίσι αναμένονταν και 200 επιπλέον αγρότες από τον νότο της Γαλλίας με σκοπό να αποκλείσουν την αγοράς «Ρενζίς» αλλά, οι αστυνομικές δυνάμεις τους σταμάτησαν στην κεντρική Γαλλία καθώς οι αρχές έχουν οδηγίες να αποτραπεί τυχόν μπλόκο της μεγαλύτερης αγοράς στην Ευρώπη τη στιγμή που όμως τα πρώτα προβλήματα στις παραδόσεις τροφίμων είναι πλέον γεγονός.

Και όσο η Γαλλία βράζει ο... αναβρασμός έχει εδώ και εβδομάδες λάβει πανευρωπαϊκές διαστάσεις με τους αγρότες να παίρνουν θέσεις μάχης εν όψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Μάλιστα, στο Βέλγιο οι αγρότες μπλόκαραν χθες, Τρίτη, το δεύτερο λιμάνι της χώρας, το λιμάνι Ζεϊμπρούγκε απαγορεύοντας την πρόσβαση σε αυτό δηλώνοντας εξοργισμένοι για το αυξανόμενο κόστος, τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις φθηνές εισαγωγές τροφίμων. Την ίδια στιγμή, ετοιμάζονται για τη βελγική πρωτεύουσα, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διαμαρτυρηθούν ενόσω οι «27» συναντώνται αύριο σε αυτή.

O πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ ντε Κρο, προσπάθησε να απαντήσει στα αιτήματά τους τονίζοντας ότι «ο αγροτικός τομέας είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μας».

Έχοντας προηγηθεί ήδη οι Γερμανοί και οι Πολωνοί, στον χορό εισέρχονται και οι Ισπανοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις τους από τον Φεβρουάριο διαμαρτυρόμενοι για την «ασφυκτική» όπως την χαρακτηρίζουν γραφειοκρατία «που δημιουργείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς». Παράλληλα, τον τόνο στον θυμό και την οργή συντηρούν και οι αγρότες της Ιταλίας μπλοκάροντας αυτοκινητόδρομο έξω από τη Ρώμη.

