Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να "αντικαταστήσει" την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) για να βοηθήσει τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, προειδοποίησε την Τρίτη η Συντονίστρια της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τη Λωρίδα της Γάζας Ζίγκριντ Κάαγκ.

"Δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο οργανισμός ικανός να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την τεράστια ικανότητα, τη δομή της Unrwa και τις γνώσεις της για τον πληθυσμό της Γάζας", είπε στους δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ μετά τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Συμβουλίου Ασφαλείας, και μετά τις κατηγορίες σε βάρος 12 υπαλλήλων της Unrwa για εμπλοκή στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας που τελεί υπό ισραηλινή πολιορκία και μαστίζεται από οξεία ανθρωπιστική κρίση, γειτονιές ολόκληρες καταστράφηκαν από βομβαρδισμούς που ώθησαν 1,7 εκατομμύριο Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τους συνολικά 2,4 εκατομμύρια κατοίκους, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις της Unrwa για παροχή βοήθειας στους άμαχους απειλούνται από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν το Ισραήλ κατηγόρησε 12 από τους 30.000 περιφερειακούς υπαλλήλους της για εμπλοκή τους στην αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που πραγματοποίησε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Δώδεκα χώρες -- συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν την αναστολή της βοήθειάς τους προς την Unrwa.

Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών αυτών των μεγάλων δωρητών είναι προγραμματισμένη αργότερα την ίδια μέρα (τοπική ώρα) στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η χρηματοδότηση προς την υπηρεσία αυτή.

"Χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση, οι προοπτικές για την Unrwa και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που βοηθά είναι πολύ ζοφερές", δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του επικεφαλής του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η Unrwa απέλυσε τους περισσότερους υπαλλήλους το όνομα των οποίων εμπλέκεται στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και υποσχέθηκε τη διενέργεια έρευνας. "Οποιοσδήποτε υπάλληλος εμπλέκεται σε τρομοκρατική ενέργεια θα λογοδοτήσει", διαβεβαίωσε ο Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

