BBC: Περισσότεροι από 45.000 Ρώσοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην Ουκρανία στα δύο χρόνια του πολέμου

Η ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με τον ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona (στη Ρωσία θεωρείται ‘ξένος πράκτορας’) και μια ομάδα εθελοντών κατάφερε να ταυτοποιήσει τα ονόματα 45.123 Ρώσων στρατιωτικών, που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 έως σήμερα. Από αυτούς τουλάχιστον 6.614 σκοτώθηκαν στο διάστημα Οκτωβρίου 2023 –Φεβρουαρίου 2024, δηλαδή την περίοδο που τα ρωσικά στρατεύματα επιτίθονταν στην Αβντίιβκα και τις γύρω περιοχές της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Από την ανάλυση των νεκρολογιών συνάγεται ότι τις μεγαλύτερες απώλειες κατά την επίθεση στην Αβντίιβκα υπέστησαν όσοι ανήκαν στις κατηγορίες των κρατουμένων σωφρονιστικών ιδρυμάτων, των εθελοντών και των επίστρατων.

Οι συνολικές απώλειες στη ρωσική πλευρά το 2023 ήταν 27.906 στρατιωτικοί, δηλαδή κατά 57% αυξημένες σε σχέση με τον πρώτο χρόνο του πολέμου που ήσαν 16.044.

Πρόκειται μόνο για τις απώλειες εκείνες που κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν με βάση τις ανοιχτές πηγές, γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών (χωρίς να ληφθούν υπόψη τα εδάφη των λεγόμενων «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ) ενδέχεται να είναι διπλάσιος. «Και σ’ αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε – γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC- μελετώντας συστηματικά την κατάσταση στα νεκροταφεία σε 70 περιοχές σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας».

Αρχίζοντας από τον Οκτώβριο του 2023, οι ταυτοποιημένες εβδομαδιαίες απώλειες του ρωσικού στρατού άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, κάθε εβδομάδα κατά μέσο όρο επιβεβαιωνόταν ο θάνατος 360 στρατιωτικών. Αρχίζοντας όμως την καταμέτρηση από τις 9 Οκτωβρίου οι εβδομαδιαίες επιβεβαιωμένες απώλειες έφθαναν τους 550-600 νεκρούς.

Η μεγάλη αυτή αύξηση συμπίπτει χρονικά με τις ειδήσεις για την έναρξη της νέας στρατιωτικής επιχείρησης, που είχε σχέση με την επίθεση στην Αβντίιβκα (γενικά οι μάχες στην πόλη αυτή δεν σταμάτησαν από τον Φεβρουάριο του 2022) και σε άλλες κατοικημένες περιοχές στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Από τον Οκτώβριο του 2023 έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2024 επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι 6.614 Ρώσων στρατιωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου οι απώλειες του ρωσικού στρατού στην κατεύθυνση της Αβντίιβκα –Νοβοπαβλόβκα συμπεριλαμβανομένων των νεκρών και των τραυματιών, έφτασαν τις 13.000.

Μεγάλες είναι οι απώλειες μεταξύ των πιλότων της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας. Εφέτος η Ρωσία έχασε τουλάχιστον 62 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Ακόμη 13 πιλότοι σκοτώθηκαν το 2023 στην επικράτεια της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της ανταρσίας του Γιεβγκένι Πριγκόζιν. Τις μεγαλύτερες μαζικές απώλειες υπέστη η ρωσική πολεμική αεροπορία την πρώτη μέρα της εισβολής στην Ουκρανία. Συνολικά από την έναρξη του πολέμου η Ρωσία έχασε τουλάχιστον 216 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Πρόκειται για σημαντικές απώλειες, καθώς οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας είναι μοναδικοί στο είδος τους, αφού για την εκπαίδευσή τους χρειάζονται τουλάχιστον έξι χρόνια, ενώ το κόστος της εκπαίδευσης υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια δολάρια.

