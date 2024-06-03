Ισχυρές αναταράξεις προκαλεί στην ευρωπαϊκή τουριστική αγορά η αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα του τουριστικού ομίλου FTI, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που είχε η διοίκησή της με τη γερμανική κυβέρνηση. Η χρεοκοπία του, γερμανικού κολοσσού, του τρίτου μεγαλύτερου ταξιδιωτικού παρόχου της Ευρώπης επηρεάζει 11.000 εργαζόμενους, αλλά και δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, οι οποίοι είτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διακοπές είτε είχαν ήδη κλείσει πακέτα για το προσεχές διάστημα.

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν το πρωί για την εξέλιξη μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά τα συστήματα κρατήσεων βρίσκονταν ήδη εκτός λειτουργίας, υποτίθεται λόγω τεχνικού προβλήματος. Απενεργοποιημένη ήταν από το πρωί και η ιστοσελίδα της αλυσίδας ξενοδοχείων Labranda, η οποία ανήκει στην FTI.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η διοίκηση της FTI βρισκόταν καθόλο το Σαββατοκύριακο σε διαπραγματεύσεις με τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού ύψους διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων, προκειμένου να περάσει το καλοκαίρι. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε τελικά χθες, Κυριακή, το βράδυ το αίτημα της εταιρίας.

H FTI, με έδρα το Μόναχο, αντιμετώπιζε προβλήματα ήδη πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, και είχε καταφέρει να επιβιώσει με μόνο 595 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης (WSF) της κυβέρνησης και επιπλέον 280 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε από την UniCredit, ενώπιον της οποίας εγγυήθηκαν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το κρατίδιο της Βαυαρίας. Τον Απρίλιο η διάσωση της εταιρίας φαινόταν ακόμη εφικτή, καθώς η αμερικανική εταιρία επενδύσεων Centares είχε ανακοινώσει ότι θα την αγόραζε, αναλαμβάνοντας το χρέος της, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και διαθέτοντας επιπλέον 125 εκατομμύρια ευρώ σε νέα κεφάλαια. Η διαδικασία καθυστέρησε, επειδή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τα Καρτέλ επρόκειτο να εγκρίνει την αγορά το νωρίτερο τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, και έτσι η FTI χρειαζόταν κεφάλαια προκειμένου να περάσει το καλοκαίρι.

Από την εταιρία ανακοινώθηκε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε όσοι βρίσκονται ήδη σε διακοπές να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν κανονικά και να επιστρέψουν χωρίς πρόβλημα, ενώ το Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης θα αναλάβει να επιστρέψει προκαταβολές για πακέτα που τελικά θα ακυρωθούν. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2019, μετά τη χρεοκοπία του Ομίλου Thomas Cook. Ο όμιλος FTI ανακοίνωσε ότι εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα ταξίδια που έχουν ήδη ξεκινήσει να ολοκληρωθούν όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά «τα ταξίδια που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει πιθανότατα δεν είναι πλέον δυνατά ή μόνο εν μέρει δυνατά από την Τρίτη».

Τι σημαίνει για την Κρήτη η αναστολή λειτουργίας του τρίτου μεγαλύτερου τουριστικού πρακτορείου στην Ευρώπη - Τι είπε στο skai.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες της Κρήτης που έχουν να λάβουν χρήματα ως υπόλοιπα από πέρυσι από το συγκεκριμένο τουριστικό πρακτορείο, ενώ ακόμα και τώρα υπάρχουν επισκέπτες στο νησί που έρχονται στην Κρήτη μέσω αυτού του τουριστικού "κολοσσού" της Ευρώπης. Εύλογη είναι η ανησυχία στην τουριστική οικογένεια του νησιού που βλέπει να προκαλούνται προβλήματα με το καλημέρα, σε μια σαιζόν που δημιουργεί προσδοκίες.

Ενωση Ξενοδόχων Κρήτης στο skai.gr: Άγνωστος ακόμα ο αριθμός των τουριστών που έκλεισαν διακοπές μέσω του FTI

Σε σοκ βρίσκονται οι ξενοδόχοι Κρήτης από το «κανόνι» του FTI του τρίτου μεγαλύτερου τουριστικού πρακτορείου στην Ευρώπη.

Μιλώντας στο skai.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κρήτης, Νίκος Χαλκιαδιάκης, ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός o αριθμός των Γερμανών, κυρίως, τουριστών που είχαν κλείσει τις διακοπές τους στο νησί.

«Περιμένουμε τα στοιχεία από το αρμόδιο δικηγορικό γραφείο» τόνισε, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε δεν υπάρχει θέμα με τα ξενοδοχεία καθώς οι κρατήσεις είναι προπληρωμένες ενώ το ταξίδι τους είναι ασφαλισμένο».

Ο κ. Χαλκιαδάκης τόνισε ακόμα ότι η χρεοκοπία συμπαρασύρει όλα τα γραφεία του ομίλου, όπως το You Travel με έδρα το Λονδίνο, μέσω του οποίου είχαν κλείσει τις διακοπές τους, χιλιάδες Βρετανοί.

Η ανακοίνωση του FTI Group

H FTI γνωστοποίησε ότι:

Η FTI Touristik GmbH υποβάλλει αίτηση αφερεγγυότητας τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

Άλλες εταιρείες του Ομίλου θα καταθέσουν επίσης αίτηση αφερεγγυότητας τις επόμενες ημέρες

Έχει δημιουργηθεί μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για άμεση επαφή και ένας ιστότοπος με συχνές ερωτήσεις για όλους τους πελάτες της ομάδας ταξιδιωτικών πρακτόρων

H επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

Η FTI Touristik GmbH, η μητρική εταιρεία του FTI GROUP που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη, θα καταθέσει αίτηση για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας στο Τοπικό Δικαστήριο του Μονάχου τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024.

Αρχικά, μόνο η μάρκα ταξιδιωτικού πράκτορα FTI Touristik επηρεάζεται άμεσα από αυτό.

Στη συνέχεια, ωστόσο, θα υποβληθούν αντίστοιχες αιτήσεις και για άλλες εταιρείες του Ομίλου.

Η Windrose Finest Travel GmbH με την πολυτελή μάρκα WINDROSE θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της.

Οι ανεξάρτητες εταιρείες Euvia GmbH και το κανάλι ταξιδιωτικών αγορών της sonnenklar.TV καθώς και το σύστημα franchise της Touristik Vertriebsgesellschaft mbH (TVG) με τις μάρκες sonnenklar.TV Reisebüros, 5vorFlug Reisebüros και Flugbörse δεν ανήκουν στον Όμιλο FTI.

Μετά από μια μακρά και πολύπλοκη επενδυτική διαδικασία, η είσοδος μιας κοινοπραξίας επενδυτών ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2024. Έκτοτε, ωστόσο, τα στοιχεία των κρατήσεων είναι πολύ κατώτερα των προσδοκιών παρά τα θετικά νέα. Επιπλέον, πολλοί προμηθευτές επέμειναν στην προκαταβολή. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε αυξημένη ανάγκη για ρευστότητα, η οποία δεν μπορούσε πλέον να γεφυρωθεί μέχρι το κλείσιμο της επενδυτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η αίτηση πτώχευσης κατέστη αναγκαία για νομικούς λόγους.

Πληροφορίες για τους πελάτες του FTI GROUP

Η υποστήριξη των ταξιδιωτών που επηρεάζονται από τις συνέπειες της αφερεγγυότητας, όπως αναφέρεται, αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για τον FTI GROUP. Έχει ήδη δημιουργηθεί ένας ιστότοπος υποστήριξης στη διεύθυνση www.fti-group.com/en/ insolvency καθώς και μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στο +49 (0) 89 / 710 45 14 98.

Εκτός από την πλήρη εστίαση στην υποστήριξη πελατών, το FTI GROUP θα ενημερώνει επίσης τακτικά τους επισκέπτες του μαζί με το Γερμανικό Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλειας (DRSF).

Η ανακοίνωση καταλήγει:

"Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι τα ταξίδια που έχουν ήδη ξεκινήσει μπορούν να ολοκληρωθούν όπως έχει προγραμματιστεί. Ταξίδια που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει πιθανότατα δεν θα είναι πλέον δυνατά ή μόνο εν μέρει δυνατά από την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024. Σε συνεργασία με τον (προσωρινό) διαχειριστή αφερεγγυότητας που δεν έχει ακόμη διοριστεί, θα επιδιωχθεί μια συνεχής ενημέρωση των επηρεαζόμενων ταξιδιωτών".

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

