ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ- «Πόθεν Έσχες» Κασσελάκη: Θλιβερή η ανακοίνωση Μαρινάκη

O Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα θλιβερή την ανακοίνωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την κίνηση του προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Στέφανου Κασσελάκη, να παρουσιάσει το «Πόθεν Έσχες» του.

«Από τη θλιβερή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών προκύπτει αβίαστα ένα συμπέρασμα, το οποίο αντιλαμβάνεται εύκολα ο μέσος πολίτης: ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, ο πρωθυπουργός οφείλει να κάνει άμεσα δυο πράγματα:

Πρώτον, να καταθέσει το πόθεν έσχες του για το 2023. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα οι Έλληνες πολίτες να διαπιστώσουν εάν συνεχίζει και τα δυο τελευταία χρόνια να αβγατίζει την περιουσία του.

«Δεύτερον, περιμένουμε ακόμη μια απάντηση για το ποιος και πώς πληρώνει τον κ. Γκρίνμπεργκ και την πανάκριβη διαφημιστική καμπάνια της ΝΔ.», αναφέρει χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως τα τιμολόγια θα βοηθούσαν για να μάθουμε τι συμβαίνει.

«Υπάρχουν, άραγε; Θα τα δώσουν στη δημοσιότητα;», διερτάται εν κατακλείδι.

Πηγή: skai.gr

