Μεσανατολικό: Οι ηγέτες της G7 υποστηρίζουν το ειρηνευτικό σχέδιο Mπάιντεν

Οι ηγέτες της G7 ανακοίνωσαν σήμερα ότι υποστηρίζουν το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσαν τη Χαμάς να το αποδεχθεί.

«Εμείς, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7), υποστηρίζουμε πλήρως» το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, «το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημαντική και σταθερή αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για διανομή σε ολόκληρη τη Γάζα, καθώς και στο οριστικό τέλος της κρίσης, με διασφαλισμένα τα συμφέροντα ασφαλείας για το Ισραήλ και την ασφάλεια του πληθυσμού της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ιταλίας η οποία ασκεί την προεδρία της G7.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

