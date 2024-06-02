Την εκλεκτή της καρδιάς του – την 67χρονη βιολόγο Έλενα Ζούκοβα - παντρεύτηκε, υπό άκρα μυστικότητα, ο 92χρονος μεγιστάνας του τύπου, Ρούπερτ Μέρντοχ (Rupert Murdoch).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η τελετή έγινε στον αμπελώνα του επιβλητικού κτήματος του Μέρντοχ, "Moraga", στο Μπελ Αιρ του Λος Αντζελες, με λίγους αλλά λαμπερούς προσκεκλημένους του ζευγαριού.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μόλις τον Μάρτιο και τότε εκπρόσωπος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης είχε ανακοινώσει πως είχαν αρχίσει ήδη οι προετοιμασίες για τον γάμο.

Αυτός είναι ο 5ος γάμος για τον γηραιό Μέρντοχ.

Η Ελένα Ζούκοβα είναι μητέρα της Ντάσα που, ύστερα από 10 χρόνια έγγαμου βίου με τον ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς, παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο τον νεότερο.



Πηγή: skai.gr

