Οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφεραν το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ότι δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια του αμερικανικού Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο τη 13η Ιουνίου, ημέρα που είναι εβραϊκή αργία.

Πρόκειται για έμμεση διάψευση της πληροφορίας σε δημοσιεύματα των αμερικανικών ιστότοπων Punchbowl News και Politico χθες βράδυ, κατά τις οποίες θα εκφωνούσε την ομιλία την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο κ. Νετανιάχου προσκλήθηκε την Παρασκευή από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, να εκφραστεί ενώπιον του αμερικανικού κοινοβουλίου και αποδέχθηκε την πρόσκληση το Σάββατο, τονίζοντας μέσω X πως είναι «πολύ συγκινημένος» που του δίνεται αυτό το «προνόμιο».

Η πρόσκληση επιδόθηκε στον ισραηλινό πρωθυπουργό έπειτα από δυο αλλεπάλληλες διπλωματικές ήττες που υπέστη η κυβέρνησή του: αφενός, την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης από τρεις ευρωπαϊκές χώρες· κι αφετέρου, την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του κ. Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ και ηγετών της Χαμάς για φερόμενα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ανακοινώθηκε επίσης μετά τις επανειλημμένες δημόσιες παρεμβάσεις του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν εναντίον της διεξαγωγής ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, όπου είχαν παγιδευτεί πάνω από ένα εκατομμύριο άμαχοι, και την απειλή του πως θα προχωρούσε σε αναστολή των παραδόσεων κάποιων αμερικανικών πυρομαχικών στον ισραηλινό στρατό, ιδίως βομβών, αν δεν εισακουόταν. Η στάση του αυτή επικρίθηκε έντονα στην Ουάσιγκτον, ειδικά από τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι πρόσαψαν στον κ. Μπάιντεν ότι εγκαταλείπει τον βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η πρόσκληση στον κ. Νετανιάχου προκαλεί ωστόσο αντιδράσεις στις τάξεις των Δημοκρατικών, με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς να τον χαρακτηρίζει «εγκληματία πολέμου» και να τονίζει πως «ασφαλώς» δεν θα παραστεί στην ομιλία του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Politico.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.