Αφήσαμε πίσω ένα κρίσιμο στάδιο, δήλωσε ο Ερντογάν για την παρθενική πτήση του μαχητικού ΚΑΑΝ

Πανηγυρική ήταν η προεκλογική ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Αφιόνκαραχισάρ, μετά την επιτυχημένη παρθενική πτήση του τουρκικού μαχητικού 5ης γενιάς ΚΑΑΝ.

«Η Τουρκία άφησε πίσω της άλλο ένα κρίσιμο στάδιο στην πορεία της προς την παραγωγή του δικού της αεροσκάφους πέμπτης γενιάς» είπε, μιλώντας σε ανοικτή συγκέντρωση ενόψει των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου, τονίζοντας πως «σήμερα ζήσαμε μια ακόμα περήφανη ημέρα για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, σήμερα το πρωί το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πτήση».

Αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης που δεν πίστεψε ότι θα πραγματωθεί το έργο, ανέφερε πως «οι επιλογές όσων έχουν χάσει την πορεία τους αφορούν τους ίδιους. Εμείς επικεντρωνόμαστε στη δουλειά μας. Το κάναμε και συνεχίζουμε».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε λέγοντας: «Παρά τους καημένους χωρίς αυτοπεποίθηση, παρά τη δυσπεψία εκείνων που έλεγαν πως μοιάζει "με σώμα καλοριφέρ", παρά τους δοσίλογους που από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να υπονομεύσουν το ΚΑΑΝ, το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος έσμιξε σήμερα με τους αιθέρες. Ο Κύριος μου να ευλογεί όλους όσοι συνέβαλαν. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να ολοκληρώσουμε γρήγορα τις υπόλοιπες δοκιμές του KAAN μας, το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στους εχθρούς. Την επόμενη περίοδο, θα συνεχίσουμε να δίνουμε κι άλλα καλά νέα στο έθνος μας για την αμυντική βιομηχανία».

Απευθυνόμενος δε στο συγκεντρωμένο πλήθος ρώτησε: «Βλέπετε το KAAN, σωστά; Να δείτε τι άλλο θα έρθει ακόμη; Πού είσαστε ακόμη, να δείτε τι άλλο θα έρθει»;

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε και προεκλογικά μηνύματα με αναφορές στην ιστορία του Μικρασιατικού πολέμου. «Το Αφιόν, που χθες έγραψε έπος με την υπεράσπιση της πατρίδας στον εθνικό αγώνα, σήμερα γράφει ένα νέο έπος προστατεύοντας την εθνική βούληση» είπε, κάνοντας έμμεση αναφορά στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. «Τώρα θέλω να φωνάξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε από εδώ, ώστε να μη μείνει κανείς που δεν θα σας ακούσει από το Αιγαίο μέχρι τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Είμαστε έτοιμοι; Είμαστε έτοιμοι πολίτες της Αφιόν για τον Τουρκικό Αιώνα στις 31 Μαρτίου;», ρώτησε ξεσηκώνοντας τα πλήθη.

Σήμερα το πρωί το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς ΚΑΑΝ πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση. Το πρωτότυπο του μαχητικού απογειώθηκε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μούρτεντ της 'Αγκυρας.

Πρόκειται για το δικινητήριο αεροσκάφος τεχνολογίας Stealth χαμηλής ορατότητας που σχεδίασε η Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία (με υπεργολάβο στο έργο τη βρετανική BAE Systems), μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν την 'Αγκυρα από το πρόγραμμα των F-35. Σχεδιάζεται να ενταχθεί στο δυναμικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

