Βούλτεψη: 1,2 δισ. μετανάστες τα επόμενα 30 χρόνια λόγω κλιματικής κρίσης

Για την εξωτερική πολιτική και το μεταναστευτικό συζήτησαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., ναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που διεξάγεται στην Πάτρα.

Παίρνοντας τον λόγο, η κ. Βούλτεψη αναφέρθηκε στις συρράξεις που λαμβάνουν χώρα γύρω από την Ελλάδα, τονίζοντας πως «πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι το επόμενο προσφυγικό κύμα».

Πρόσθεσε πως η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι η πιο ευάλωτη χώρα της Ε.Ε. όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές.

Επιπρόσθετα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στην κλιματική αλλαγή, τονίζοντας πως πέρα από τους πολέμους «και το κλίμα αναγκάζει ανθρώπους να μετακινούνται από χώρα σε χώρα». Μάλιστα προέβλεψε πως 1,2 δισ. άνθρωποι θα μεταναστεύσουν τα επόμενα 30 χρόνια λόγω κλιματικής κρίσης.

Με την σειρά του ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε στις εικόνες που αντίκρισε στο πρόσφατο ταξίδι του με τον Στέφανο Κασσελάκη στη Ραμάλα, τονίζοντας ότι: «Η κατάσταση είναι δραματική. Έχουμε πάνω από 35.000 νεκρούς. Παιδιά, γυναίκες και τραυματίες χωρίς υποδομές. Δεν έχουν τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα». 'Ασκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας πως «πρέπει να είναι πιο ισχυρή στις αποφάσεις της, να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για ειρήνη στις εμπόλεμες περιοχές».

Παράλληλα, ανέφερε πως το μέγιστο ζήτημα για την Εθνική Ασφάλεια αποτελεί η κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες όπως είπε πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Τέλος, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική συμπλήρωσε πως αυτή πρέπει να στηρίζεται σε συμμαχίες, να είναι πολυδιάστατη και να υπάρχει διακομματική συνεννόηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

