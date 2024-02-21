Περίπου 200 οργισμένοι διαδηλωτές κατέλαβαν σήμερα την έδρα της πολυεθνικής γαλακτοκομικών προϊόντων Lactalis στο Λαβάλ, στη δυτική Γαλλία, διεκδικώντας καλύτερες απολαβές για τους κτηνοτρόφους, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Με τη βοήθεια δύο τρακτέρ, οι διαδηλωτές όρμησαν στην είσοδο των εγκαταστάσεων του αγροβιομηχανικού κολοσσού και εισέβαλαν στον χώρο υποδοχής, τον οποίο κάλυψαν με αυτοκόλλητα που έγραφαν επικριτικά συνθήματα.

🔥 LACTALIS ASSIÉGÉ !



Des paysans occupent actuellement le siège de Lactalis, à Laval afin de dénoncer le faible prix d’achat du lait par ce géant laitier.#RésistancePaysanne #AgriculteursEnColère pic.twitter.com/HkoEQxUhAo — Résistance Paysanne 🚜 (@ResistPaysans) February 21, 2024

«Η Lactalis, είναι η νούμερο ένα εταιρεία γαλακτοκομικών στον κόσμο που δεν μπορεί να πληρώσει σωστά τους παραγωγούς της», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Λοράνς Μαραντολά, εκπρόσωπος Τύπου της συνδικαλιστικής ένωσης Confédération paysanne, η οποία απηύθυνε κάλεσμα για την κινητοποίηση.

Haute-Saône: des agriculteurs ont intercepté un camion lactalis et ont redistribué le lait pour nourrir les veaux @AnonymeCitoyen pic.twitter.com/MbmQUhlHJs — L'important (@Limportant_fr) February 21, 2024

«Η Lactalis αποτελεί το παγκόσμιο έμβλημα εταιρειών που τρέφονται από τη δουλειά μας, από τις τιμές των προϊόντων μας και την εργασία των αγροτών», συμπλήρωσε.

Plus de 200 #agriculteurs de la Confédération Paysanne envahissent et occupent le siège de Lactalis à Laval pour demander une juste rémunération du lait. #AgriculteursEnColerepic.twitter.com/mWe4PwmVPw — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) February 21, 2024

«Υπάρχουν τόσα κέρδη που δεν φθάνουν στους παραγωγούς και τους εκτροφείς, πρόκειται για το απόλυτο σκάνδαλο», είπε επίσης η Μαραντολά, κατηγορώντας τη Lactalis ότι προβαίνει σε «αντίποινα» προς τους κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται για τις μεθόδους του ομίλου, αρνούμενο να πάρει το γάλα τους.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις υπέρ των αγροτών, η Μαραντολά έκρινε πως ο υποσχόμενος νόμος που θα εγγυάται στους αγρότες ένα εισόδημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το κόστος παραγωγής, δεν μπορεί να περιμένει.

«Η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων δεν μπορεί να περιμένει το καλοκαίρι», τόνισε.

Παρά τις δεσμεύσεις της γαλλικής κυβέρνησης, ιδίως την υποχώρηση από το να μετράται η μείωση της χρήσης των παρασιτοκτόνων, οι Γάλλοι αγρότες διατηρούν την πίεση, απηχώντας την οργή των αγροτών που διαδηλώνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Διαδηλωτές προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, ενώ πέταξαν κοπριά σε δρόμους μεταξύ του Αζάν και του Μοντομπάν.

Με κύκλο εργασιών άνω των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022, η Lactalis εκθρόνισε έναν άλλο κολοσσό, την Danone, ως τη μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία στον αγροδιατροφικό τομέα και εισήλθε στις κορυφαίες 10 εταιρείες παγκοσμίως του κλάδου.

Ιδιοκτησίας από το 1933 της οικογένειας Μπεσνιέ, ο όμιλος μετρά 270 εργοστάσια παραγωγής σε 51 χώρες και 85.000 εργαζόμενους. Τα προϊόντα της πωλούνται σε 150 χώρες.

