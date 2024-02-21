«Ο αγροτικός κόσμος πεθαίνει»: το κίνημα διαμαρτυρίας των Ισπανών αγροτών έφθασε σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης όπου τεράστιες αυτοκινητοπομπές τρακτέρ με τους οδηγούς τους διαδήλωσαν κατά της αβεβαιότητας στον τομέα όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Χιλιάδες αγρότες από όλη την Ισπανία κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης σε μια συναυλία από κόρνες, κουδούνια αγελάδων και τύμπανα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων (Union de Uniones) αλλά και ομάδων αγροτών που κινητοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Siguen llegando tractores a Madrid 👏🇪🇸💪🏻🚜 pic.twitter.com/PJ8M2tEHCz — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) February 21, 2024

📺 TV en DIRECTO | Así entran los tractores por Madrid https://t.co/hQoVw40RIj pic.twitter.com/q52eDb0JA5 — EL PAÍS (@el_pais) February 21, 2024

Ανάμεσά τους, 500 κατάφεραν να φθάσουν στο κέντρο της πόλης πάνω σε τρακτέρ σύμφωνα με τη νομαρχία. Συντεταγμένοι σε πέντε φάλαγγες από περίπου εκατό οχήματα η κάθε μια, έφθασαν στο υπουργείο Γεωργίας πίσω από πανό που έγραφαν: "ο αγροτικός κόσμος πεθαίνει" ή "χωρίς την ύπαιθρο, η πόλη δεν τρώει".

Αποκορύφωμα ενός κινήματος οργής που ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες, στον απόηχο διαδηλώσεων που οργανώθηκαν κυρίως στη Γαλλία και τη Γερμανία, η διαδήλωση αυτή οδήγησε σε πολλά μποτιλιαρίσματα και προκάλεσε κάποιες εντάσεις με τις δυνάμεις της τάξης.

«Να ακουστούμε»

"Αυτό που θέλουμε, είναι να ακουστούμε, είναι οι αρχές να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χοσέ Ιγνάθιο Ρόχο, 58 ετών, που ήρθε να διαδηλώσει από το Μπούργος (βόρεια) κατά των τιμών "που δεν μας επιτρέπουν να ζήσουμε" και μιας "γραφειοκρατίας" την οποία χαρακτηρίζει υπερβολική.

"Εγώ εργάζομαι 14 ώρες τη μέρα. Και όταν τελειώνω τη μέρα μου στο χωράφι, υπάρχουν πάντα χαρτιά που με περιμένουν", λέει, ιδιοκτήτης με την κόρη του ενός αγροκτήματος 3.300 στρεμμάτων όπου καλλιεργούνται σιτηρά και εκτρέφονται ζώα.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Μπερναρντίνο Ερνάντεθ, που ήρθε να διαδηλώσει με ένα πανό όπου γράφει: "η γραφειοκρατία καταστρέφει την εκμετάλλευσή μου". "Όλα για τη διοίκηση. Θα χρειαζόμουν έναν άνθρωπο με πλήρες ωράριο, είναι αδύνατο", λέει ο 70χρονος αγρότης.

Ιδιοκτήτης μιας έκτασης 400 στρεμμάτων κοντά στην Κουένκα (κέντρο), αυτός ο αμπελουργός απασχολούσε κατά το παρελθόν τρεις υπαλλήλους. "Σήμερα έχω μόνο έναν, λόγω της μείωσης της τιμής του σταφυλιού", εξηγεί: "Δουλεύω, αλλά χάνω χρήματα".

🔴 #ÚLTIMAHORA | Los agricultores llegan hasta el cordón policial con los tractores y se disponen a cruzarlo para cortar Madrid. pic.twitter.com/Fn2fmRyRf8 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) February 21, 2024

Ερωτηθείς στη δημόσια τηλεόραση, ο εθνικός συντονιστής της Union de Uniones, Λουίς Κορτές, κάλεσε την ισπανική κυβέρνηση να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για "απλοποίηση" των διοικητικών διαδικασιών και να προστατεύσει τους αγρότες, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται να "πουλάνε με ζημιά".

Χρειάζεται ένας καλύτερος "έλεγχος των εισαγωγών", είπε ο συνδικαλιστής ηγέτης, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα εισαγόμενα από μη ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να "υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς" για το περιβάλλον "όπως εκείνοι που επιβάλλονται στους Ισπανούς αγρότες", επέμεινε.

Εκτός από τη διαδήλωση στη Μαδρίτη, πολλές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Ισπανία, κυρίως στη Μούρθια (νοτιοανατολικά), την Παλένθια (βόρεια) και τη Μάλαγα (νότια), έπειτα από κάλεσμα αυτή τη φορά τριών επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τον τομέα: της Asaja, της COAG και της UPA.

«Κατοπτρικά μέτρα»

Σε μια ανακοίνωση, ο υπουργός Γεωργίας Λουίς Πλάνας διαβεβαίωσε ότι είναι "πλήρως εμπλεκόμενος" προκειμένου να "φέρει απαντήσεις στις ανησυχίες των αγροτών", υπενθυμίζοντας ότι ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ένα πακέτο μέτρων υποστήριξης στον τομέα έπειτα από συνάντηση με τα συνδικάτα.

Ο υπουργός δεσμεύθηκε εξάλλου εκ νέου τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες για την εφαρμογή "κατοπτρικών μέτρων", ενός μηχανισμού που προβλέπει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες που απαιτούνται για τους Ευρωπαίους γεωργούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.