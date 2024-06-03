Συγκλονίζει η υπόθεση στην Καλαμάτα, που παραπέμπει σε «Κωσταλέξι» και αφορά μια 29χρονη κοπέλα που βρίσκεται κλεισμένη σε ένα αυτοσχέδιο κλουβί στο σπίτι της οικογένειάς της, εδώ και 7 χρόνια.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στο πανελλήνιο όταν η μητέρα της απηύθυνε έκκληση σε εκπομπή του ΑΝΤ1 υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχοσωματικό νόσημα και από το 2017. Σύμφωνα με τη μητέρα, η οικογένεια έφτιαξε κλουβιά από παλέτες ώστε να αποτρέψουν την ίδια να κάνει κακό στον εαυτό της και στους γύρω της.

Η υπόθεση φέρεται να είναι γνωστή εδώ και χρόνια στις τοπικές Αρχές.

Το κορίτσι υιοθετήθηκε από την οικογένεια όταν ήταν 22 μηνών από το ίδρυμα βρεφών «Μητέρα» και πλέον στα 29 της χρόνια ζει με τους θετούς γονείς της στο χωριό Άμμος, λίγο έξω από την Καλαμάτα.

Στο βίντεο, ακούγεται η μητέρα της να λέει στην κοπέλα να πάνε μια βόλτα, ενώ σε άλλο σημείο το κορίτσι φωνάζει και πετάει αντικείμενα μέσα από τα αυτοσχέδια κάγκελα.

Η μητέρα του κοριτσιού παραδέχτηκε πως έφτιαξε τα κλουβιά τόσο μέσα όσο και στην αυλή του σπιτιού, προκειμένου η κόρη της να μένει προστατευμένη και να μην τραυματίζει τον εαυτό της.

