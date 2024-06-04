Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με νέου τύπου βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του λιμανιού Εϊλάτ στο Ισραήλ. Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία είπε ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά «βαλλιστικός πύραυλος (με την ονομασία) Παλαιστίνη» και ότι η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.
Νωρίτερα χθες, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Arrow 3 αναχαίτισε πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύτηκε προς την Ερυθρά Θάλασσα, λίγη ώρα αφότου είχαν ηχήσει οι σειρήνες συναγερμού στην Εϊλάτ προκειμένου οι κάτοικοι να σπεύσουν στα καταφύγια.
Η Εϊλάτ έχει δεχθεί κατ’ επανάληψη επιθέσεις με πυραύλους που εκτοξεύουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης σε ένδειξη αλληλεγγύης - όπως τονίζουν - προς τους Παλαιστινίους, στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
