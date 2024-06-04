Η Ρωσία λέει πως αναχαιτίστηκαν 20 drones της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κουρσκ

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν κάπου είκοσι ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα χθες Δευτέρα στη νότια περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξέι Σμιρόνοφ μέσω Telegram.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον τεσσάρων χωριών στην περιφέρεια με drones κι ελικόπτερα, διαβεβαίωσε πάντως πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στην Μπιέλγκοροντ, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε πως καταρρίφθηκαν αρκετοί «στόχοι», προσθέτοντας πως αναφέρθηκε ότι υπέστησαν ζημιές οροφές κτιρίων.

Οι συχνές ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές παραμεθόριες περιοχές ώθησαν τον ρώσο πρόεδρο να διατάξει να διεξαχθεί από τον περασμένο μήνα επιχείρηση ρωσικών στρατευμάτων στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου για τη δημιουργία «ουδέτερης ζώνης». Ο ρωσικός στρατός λέει πως κατέλαβε 12 χωριά στην επιχείρηση αυτή, η ουκρανική πλευρά διαβεβαιώνει πως απωθεί επιθέσεις και ότι διατηρεί τον έλεγχο του 70% της Βόβτσανκ, πόλης-κλειδιού που απέχει κάπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

