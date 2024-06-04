Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως διένειμαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης με το οποίο θα υποστηριχθεί η ισραηλινή πρόταση που παρουσιάστηκε την Παρασκευή από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση ομήρων.

«Σήμερα, οι ΗΠΑ κυκλοφόρησαν νέο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που υποστηρίζει το σχέδιο πάνω στο τραπέζι για να σταματήσουν οι μάχες στη Γάζα μέσω κατάπαυσης του πυρός και συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στα Ηνωμένα Έθνη Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της.

«Πολυάριθμοι ηγέτες και κυβερνήσεις», συμπεριλαμβανομένων «χωρών της περιοχής», έχουν ήδη «ενστερνιστεί το σχέδιο αυτό» και «καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να ενώσει τη φωνή του μαζί τους καλώντας να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία χωρίς καθυστέρηση και χωρίς περαιτέρω όρους», συνέχισε.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να επιμείνει στο ότι η Χαμάς πρέπει να αποδεχθεί αυτό το σχέδιο», υπογράμμισε, εκτιμώντας πως ήδη τα κράτη μέλη του συμφωνούν στις αδρές γραμμές της πρότασης: για την απελευθέρωση των ομήρων, για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και για τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Τα μέλη του Συμβουλίου (Ασφαλείας) δεν πρέπει να αφήσουν να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Πρέπει να μιλήσουμε με μια φωνή και να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία», επέμεινε η κυρία Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Το σχέδιο απόφασης, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, «χαιρετίζει» την πρόταση που ανακοινώθηκε «την 31η Μαΐου» και «καλεί τη Χαμάς να την αποδεχθεί πλήρως και να εφαρμόσει όσα προβλέπει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους».

Προσθέτει ότι η «ταχεία» εφαρμογή της πρότασης θα επέτρεπε «κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών (ενόπλων) δυνάμεων από κατοικημένες περιοχές της Γάζας, απελευθέρωση των ομήρων, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών και επιστροφή παλαιστινίων αμάχων στη βόρεια Γάζα».

Τάσσεται επίσης της λύσης των δυο κρατών και υπογραμμίζει τη «σημασία» που έχει να «ενοποιηθούν» η Λωρίδα της Γάζας και η Δυτική Όχθη «υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Αρχής».

Δεν έχει προγραμματιστεί ψηφοφορία

Ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν παρουσίασε την Παρασκευή την ισραηλινή πρόταση τριών φάσεων τονίζοντας πως είναι «καιρός» να τελειώσει ο πόλεμος, να επιστρέψουν «όλοι» οι όμηροι και να ανοικοδομηθεί ο ερειπωμένος παλαιστινιακός θύλακος.

Ωστόσο οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασαν αμέσως, διατρανώνοντας πως η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο ως την εξάλειψη της Χαμάς.

Μολαταύτα χθες Δευτέρα ο Λευκός Οίκος και προσωπικά ο πρόεδρος Μπάιντεν τόνισαν πως η υιοθέτηση της πρότασης εξαρτάται από τη Χαμάς και μόνο.

Την περασμένη εβδομάδα, η Αλγερία διένειμε σχέδιο απόφασης που αξίωνε άμεση κατάπαυση του πυρός και να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, προτάσσοντας τη διαταγή που εκδόθηκε για αυτό από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η Ουάσιγκτον υποστήριξε πως αυτό το κείμενο «δεν θα βοηθούσε», λέγοντας πως έδινε προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ανακωχής.

Δεν έχει προγραμματιστεί ως αυτό το στάδιο καμιά ψηφοφορία ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο σχέδιο απόφασης.

Αφότου ξέσπασε αυτός ο πόλεμος, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και την εξαπόλυση ευρείας κλίμακας βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο σε αντίποινα, το ΣΑ δυσκολεύεται να εκφραστεί με μια φωνή.

Έπειτα από δυο αποφάσεις επικεντρωμένες στην ανθρωπιστική βοήθεια, εντέλει στα τέλη Μαρτίου απαίτησε —μάταια— «άμεση κατάπαυση του πυρός»· η έγκριση απόφασης περιέχουσας αυτή τη διατύπωση είχε προηγουμένως εμποδιστεί επανειλημμένα από τις ΗΠΑ, προστάτιδα δύναμη του Ισραήλ στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, η Ουάσιγκτον επέλεξε την αποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

