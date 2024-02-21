Ρώσος στρατιωτικός που έγραψε για μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού στην Αβντίιβκα αυτοκτόνησε

Φίλοι του Ρώσου μπλόγκερ Αλεξάντρ Μορόζοφ, που είχε πολεμήσει στις γραμμές των αυτονομιστών του Λουχάνσκ και στη συνέχεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία από το 2014, ανακοίνωσαν ότι αυτοκτόνησε. Πριν γίνει γνωστή η είδηση για τον θάνατό του, ο Ρώσος στρατιωτικός έγραψε σε κανάλι στο Telegram ότι ο ρωσικός στρατός είχε μεγάλες απώλειες κατά την κατάληψη της Αβντίιβκα που θα μπορούσαν να φθάσουν τους 16.000 νεκρούς. Όπως έγραψε σε μια τελευταία του ανάρτηση, η στρατιωτική διοίκηση τον υποχρέωσε να την κατεβάσει.

Ο επιλοχίας Μορόζοφ που είχε το κανάλι «Nam pishut iz Yanini»(«Μας γράφουν από την Γιανίνα») και είχε υπηρετήσει ως επιλοχίας σε στρατιωτικές μονάδες της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας» του Ντονέτσκ, αυτοκτόνησε εξαιτίας του εκφοβισμού που υπέστη από τους επίσημους Ρώσους προπαγανδιστές.

Την αυτοκτονία του «Μουρζ» όπως ήταν το υποκοριστικό του , επιβεβαίωσαν οι μπλόγκερ των καναλιών « PriZrak Novorosii», «Soldatskaya Pravda», «Zapiski Vetrana», καθώς και η σύζυγός του καταδικασθέντα για "εξτρεμιστική δραστηριότητα" πρώην αξιωματικού της ρωσικής FSB Ιγκορ Στρελκόφ Μιροσλάβα Ρεγκίνσκαγια και ο δικηγόρος Μαξίμ Πάσκοφ.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Στις τελευταίες του αναρτήσεις στο δικό του κανάλι του Telegram ( είχε περισσότερους από 100.000 ακολούθους) ήταν ένα σημείωμα και η διαθήκη του, όπως επίσης και η επιστολή που απηύθυνε στον κύριο στρατιωτικό εισαγγελέα, στην οποία αναφέρει ότι υπάρχουν οξύτατη έλλειψη πυρομαχικών, μεγάλες απώλειες, οι στρατιωτικοί δεν αντικαθίστανται, ελλείψεις σε ιατρική περίθαλψη στα τμήματα του, αμέλεια και αδιαφάνεια της στρατιωτικής ηγεσίας.

Πριν από αυτό ο Μαρόζοφ σε ανάρτηση του για την κατάληψη της Αβντίιβκα έγραψε ότι η κατάληψη της πόλης είχε ως αποτέλεσμα 16.000 νεκρούς και περίπου 300 κατεστραμμένα τεθωρακισμένα

«Και ο εχθρός, που διεξήγαγε αμυντικές μάχες , υπέστη στην καλύτερη για μας περίπτωση ανεπανόρθωτες απώλειες που ανέρχονται σε 5-7.000 άνδρες την ίδια περίοδο (αυτή είναι η η δική μου εκτίμηση κατά προσέγγιση και όχι κάποια γνωστά στοιχεία) λέει «αντίο» και φεύγει».

Στη συνέχεια, αρκετοί Ρώσοι προπαγανδιστές άσκησαν κριτική στον Μορόζοφ. Ένας από αυτούς χαρακτήρισε ανάρτησή του «άλλη μια ηττοπαθή κραυγή, η οποία μοιάζει αρκετά περισσότερο με πλαστογραφίες και συκοφαντίες κατά του ρωσικού υπουργείου Άμυνας».

Σύμφωνα με τον Μορόζοφ, η εντολή για την απομάκρυνση από τη θέση του δόθηκε υπό την πίεση των συνεργατών του τηλεπαρουσιαστή της ρωσικής τηλεόρασης Βλαντιμίρ Σολοβιόφ, ο οποίος τον είχε εκφοβίσει. Αναφερόμενος σ’ αυτούς έγραψε ότι «είναι τσαντισμένοι για να έρθουν και να τραβήξουν οι ίδιοι τη σκανδάλη. Λοιπόν, θα το κάνω εγώ ο ίδιος. Θα αυτοκτονήσω αν δεν τολμήσει κανείς να ασχοληθεί με αυτό το ασήμαντο θέμα. Και τότε θα σας δοθούν άρματα μάχης και ελικόπτερα».

Ο Μορόζοφ είναι ένας σταλινικός blogger γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ως Fighting Cat Murz. «Μαχόμενος Γάτος Μουρζ». Το 2008 έγινε ο πρώτος Ρώσος μπλόγκερ που καταδικάστηκε για εξτρεμιστική δραστηριότητα για τις διαδικτυακές του αναρτήσεις. Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών σε σωφρονιστική αποικία για αναρτήσεις στο κοινωνικό δίκτυο Livejournal και παράνομη κατοχή όπλων. Τον Μάιο του 2014, πήγε στην Ουκρανία για να πολεμήσει ως μέλος των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονμπάς. Κατάφερε να ενταχθεί σε αυτούς με τη δεύτερη προσπάθεια: την πρώτη φορά συνελήφθη και βασανίστηκε από Ρώσους κοζάκους στο Λουχάνσκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.