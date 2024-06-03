Πανελλαδικές 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα, 3 Ιουνίου 2024, στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024.

Με μαθήματα Προσανατολισμού θα συνεχίσουν κατά τη δεύτερη εβδομάδα Πανελλαδικών οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, αύριο, Τρίτη 4 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου και έτσι, οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

-Εκτίμηση των θεμάτων για Ανατομία

«Τα θέματα στην ανατομία ήταν βατά, ευκολότερα από πέρυσι, όμως, για πολύ καλά διαβασμένους μαθητές και με αρκετά συνδυαστικά ερωτήματα», όπως επισημαίνει η κυρία Νίκη Κάκκου, από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση των θεμάτων για ΑΟΘ

«Σε γενικές γραμμές τα θέματα είναι σαφώς διατυπωμένα και καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης. Η δυσκολία τους κρίνεται ως κλιμακούμενη. Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ Α:

Ερωτήσεις θεωρίας κλειστού τύπου (σωστό – λάθος, πολλαπλής επιλογής), χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΘΕΜΑ Β:

Αναμενόμενο, κατανοητό και ξεκάθαρο θέμα θεωρίας από το 1ο κεφάλαιο της ύλης του σχολικού βιβλίου.

ΘΕΜΑ Γ:

Κλασική άσκηση στο 10ο κεφάλαιο με καλή κλιμάκωση.

ΘΕΜΑ Δ:

Συνδυαστική άσκηση 7ου και 9ου κεφαλαίου. Απαιτείται καλή γνώση των τύπων και ευχέρεια στις πράξεις. Το ερώτημα Δ3 ενδεχομένως να δυσκόλεψε κάποιους υποψηφίους», σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Φλωράκο, από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση των θεμάτων για Δίκτυα Υπολογιστών

«ΘΕΜΑ Α: Το Α1 ( Σωστό – Λάθος ) καλύπτει αρκετά κεφάλαια αλλά δεν περιμένουμε να δυσκολέψει τους υποψηφίους. Οι περισσότερες προτάσεις υπάρχουν αυτούσιες μέσα στο βιβλίο.

Το Α2 προϋποθέτει πολύ βασικές γνώσεις και περιμένουμε οι περισσότεροι υποψήφιοι να ανταποκριθούν.

Θέμα Β: Με εξαίρεση το Β1 που είναι απλό, τα υπόλοιπα θέματα απαιτούν αρκετή κατανόηση και είναι απαιτητικά . Φυσικά ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα καλύψει το θέμα.

Θέμα Γ: Αναμενόμενη άσκηση από αυτές που παραδοσιακά πέφτουν στο Γ θέμα. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ή κάποια παγίδα.

Θέμα Δ: Και αυτό το θέμα είναι αναμενόμενο αλλά διαφέρει λίγο η διατύπωση. Μια λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές είναι το μήκος της επικεφαλίδας που δίνεται», σύμφωνα με τον κ. Μάριο Αγγελέτο, από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

ΘΕΜΑ Α

Α1.

1. Σ

2. Σ

3. Λ

4. Λ

5. Σ

Α2.

1 με το γ

2 με το α

3 με το β

4 με το ε

5 με το στ

Α3.

Α με το 2

Β με το 7

Γ με το 4

Δ με το 5

Ε με το 1

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σχολικό βιβλίο σελ 116

Η έξω μύτη έχει σχήμα τρίπλευρης πυραμίδας. Εμφανίζει:

τη ρίζα προς τα πάνω, τη ράχη προς τα κάτω, την κορυφή, δηλαδή το ελεύθερο άκρο της, δύο πλάγιες επιφάνειες, που προς τα κάτω σχηματίζουν τα πτερύγια της μύτης και την κάτω επιφάνεια ή βάση, η οποία χωρίζεται από μια πτυχή στα δύο ρουθούνια, που ονομάζονται μυκτήρες.

Η έξω μύτη στηρίζεται σε οστεοχόνδρινο σκελετό, ο οποίος καλύπτεται εξωτερικά από δέρμα και μύες και εσωτερικά από βλεννογόνο.

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ 96-97

Τα δόντια είναι σκληρά όργανα τα οποία χρησιμεύουν για τη μάσηση της τροφής. Βρίσκονται μέσα στα οδοντικά φατνία των γνάθων και συναρθρώνονται με ειδική σύνδεση τη γόμφωση.

Σε κάθε δόντι υπάρχει η μύλη (το ορατό τμήμα του δοντιού) και η ρίζα ή ρίζες (βρίσκονται μέσα στο οστό της γνάθου και δεν φαίνονται) για τα πίσω δόντια.

Το κάθε δόντι αποτελείται από σκληρές ουσίες, δηλαδή την αδαμαντίνη, την οδοντίνη και την οστεΐνη.

Το μεγαλύτερο μέρος των δοντιών αποτελείται από την οδοντίνη, η οποία καλύπτεται στην περιοχή της μύλης από την αδαμαντίνη και στην περιοχή της ρίζας από την οστεΐνη.

Σε κάθε γνάθο, υπάρχουν δύο κεντρικοί τομείς (κοπτήρες), άρα συνολικά έναε άνθρωπος έχει τεσσερις (4) κεντρικούς τομείς.

Β3. Σχολικό βιβλίο σελ 136

Με την παραγωγή των ούρων από τους νεφρούς ρυθμίζεται το ισοζύγιο των υγρών του σώματος και γίνεται η κάθαρση του πλάσματος. Έτσι με τα ούρα αποβάλλονται διάφορα ιόντα και άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού όπως η ουρία, η κρεατινίνη, το ουρικό οξύ και τα ουρικά άλατα. Η παραγωγή των ούρων πραγματοποιείται:

1) με τη διήθηση μεγάλης ποσότητας πλάσματος από τη σπειραματική μεμβράνη στα ουροφόρα σωληνάρια και

2) με την επαναρρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών από τα ουροφόρα σωληνάρια προς το αίμα.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Σχολικό βιβλίο σελ 120

Οι πνεύμονες αποτελούνται από το βρογχικό δένδρο, συνδετικό ιστό, αγγεία και νεύρα. Το βρογχικό δένδρο σχηματίζεται από τον κάθε βρόγχο (δεξιό, αριστερό) ο οποίος διαιρείται σε όλο και μικρότερους κλάδους.

Οι τελικές διακλαδώσεις του καταλήγουν στις πνευμονικές κυψελίδες. Οι πνευμονικές κυψελίδες είναι αεροφόροι σάκοι, τα τοιχώματα των οποίων αποτελούνται από μια σειρά κυττάρων. Γύρω από αυτά υπάρχουν τα τριχοειδή αγγεία της πνευμονικής αρτηρίας. Στο σημείο αυτό γίνεται η ανταλλαγή του οξυγόνου του αέρα των πνευμονικών κυψελίδων προς το αίμα και η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα από το αίμα προς τον αέρα των κυψελίδων.

Οι αρτηρίες των πνευμόνων είναι δύο ειδών: οι πνευμονικές και οι βρογχικές: οι πνευμονικές αρτηρίες μεταφέρουν αίμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο από την καρδιά στους πνεύμονες και οι βρογχικές αρτηρίες μεταφέρουν αρτηριακό αίμα και χρησιμεύουν για την τροφοδοσία του βρογχικού δένδρου και του πνεύμονα (θρεπτική κυκλοφορία του πνεύμονα).

Γ2. Σχολικό βιβλίο σελ 100, 107

Στο στομάχι παρουσιάζονται δύο είδη κυμάτων: α κύματα μίξης και τα περισταλτικά κύματα. Τα κύματα μίξης παρουσιάζονται μόλις γεμίσει το στομάχι. Σκοπός τους είναι η ανάμειξη της τροφής με τα γαστρικά υγρά. Τα περισταλτικά κύματα προκαλούν τη μετακίνηση του γαστρικού περιεχομένου και την κένωση (άδειασμα) του στομάχου. Η γαστρική κένωση εξαρτάται από τη λειτουργία του πυλωρικού σφιγκτήρα. Οι υγρές τροφές εγκαταλείπουν το στομάχι γρήγορα, ενώ οι στερεές με πιο αργό ρυθμό.

Το στομάχι αποτελείται από 4 χιτώνες, ένας εκ των οποίων είναι ο μυικός χιτώνας ο οποίος προωθεί το περιεγχόμενο στο λεπτό έντερο

Γ3. Σχολικό βιβλίο σελ 67

Οι φλέβες των κάτω άκρων σχηματίζουν την αριστερή και τη δεξιά έξω λαγόνια φλέβα. Από τη μικρή (ελάσσονα) πύελο οι φλέβες ενώνονται και σχηματίζουν την αριστερή και τη δεξιά έσω λαγόνια φλέβα. Οι έσω λαγόνιες και οι έξω λαγόνιες ενώνονται και δίνουν τις κοινές λαγόνιες, την αριστερή και τη δεξιά, που σχηματίζουν την κάτω κοίλη. Σ’ αυτήν επίσης εκβάλλουν οι νεφρικές φλέβες, οι οσφυϊκές, οι σπερματικές ή ωοθηκικές, δεξιά και

αριστερά.

Στον άνδρα τέσσερις φλέβες που εκβάλλουν στην κάτω κοίλη φλέβα είναι:

1) ηπατικές φλέβες

2) Οι νεφρικές φλέβες

3) Οι σπερματικές φλέβες

4) οσφυϊκές φλέβες

Γ4.

α) Ήπαρ, σπλήνας

β) Ο ενδογενή παράγοντας παράγεται στο στομάχι και είναι απαραίτητος για το σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Παράγεται από τα καλυπτήρια ή τοιχωματικά κύτταρα των γαστρικών αδένων του στομάχου.

Γ) Τα αιμοπετάλια παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιμόσταση, δηλαδή στην πήξη του αίματος. Όταν αυτά «γεράσουν» καταστρέφονται στον σπλήνα.

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Α) τελικά προιόντα της πέψης των πρωτεϊνών είναι : 1. Αμινοξέα 2. Ολιγοπεπτίδια και των λιπών είναι 1. Μονογλυκερίδια και 2. λιπαρά οξέα

Β) Μία από τις σωστές απαντήσεις είναι: ακτίνη , μυοσίνη

Γ) Θα πρέπει τα αποθηκευμένα τριγλύκερίδια να διασπαστούν σε : Λιπαρά οξέα και γλυκερόλη

Δ2. Την 16η ημέρα

Η ωοθυλακιορρηξία γίνεται 14 ημέρες πριν την εμφάνιση της επόμενης περιόδου, δηλαδή περίπου στη μέση του ωοθυλακικού κύκλου των 28 ημερών .

β. Η εκκριτική και ορμόνη προγεστερόνη

γ. ο ωοθηκικός κροσσός

Δ3. Α)Τα έτοιμα αντισώματα χορηγούνται με την μορφή ορού

Β) Τεχνητή παθητική ανοσία , ενεργοποιείται αμέσως μετά την χορήγηση των αντισωμάτων . Διαρκεί 2-3 εβδομάδες

Γ) Μια άλλη μέθοδος παρασκευής ορών είναι η ενεργητική ανοσοποίηση κάποιου πειραματόζωου π.χ. αλόγου. Με τη μέθοδο αυτή παρασκευάζεται ο αντιτετανικός ορός. Χορηγείται στο πειραματόζωο το μικρόβιο ή η τοξίνη του. Τα αντισώματα που θα δημιουργηθούν τα παίρνουμε έπειτα από αφαίμαξη από τον ορό του πειραματόζωου.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

ΘΕΜΑ Α

1. Λ Σ Σ Σ Λ

2. 1-Γ 2-Β 3-Ε 4-Α 5-Δ

ΘΕΜΑ Β

Β1. SMTP, POP3 και IMAP είναι πρωτόκολλα TCP/IP που χρησιμοποιούνται για την παράδοση και

παραλαβή της αλληλογραφίας

Β2. Το UDP έχει μέγεθος επικεφαλίδας μόνο 8 octets αφού οι πληροφορίες από όπου αποτελείται η επικεφαλίδα ενός datagram είναι:

Ο αριθμός Θύρας Προέλευσης και ο αριθμός Θύρας Προορισμού. (Source Port &Destination Port)

Το μήκος του datagram (Length). To ελάχιστο μήκος είναι 8 octets δηλαδή μόνο η επικεφαλίδα, και το μέγιστο μέγεθος φτάνει τα 64534 octets (64Kb) μαζί με την επικεφαλίδα.

Το Άθροισμα Έλεγχου (Checksum). Είναι προαιρετικό πεδίο 16-bit το οποίο χρησιμοποιείται για επαλήθευση της ορθότητας του datagram κατά την παραλαβή του στην πλευρά του παραλήπτη. Υπολογίζει το άθροισμα τη κεφαλίδας και των δεδομένων και η λειτουργία του είναι παρόμοια με του TCP.

Β3. Πρωτόκολλο προσανατολισμένο στη σύνδεση είναι αυτό που αρχικά, πριν ξεκινήσει η μετάδοση των δεδομένων εγκαθιστά μια σύνδεση από άκρο σε άκρο για να εξασφαλιστεί μια διαδρομή (νοητή σύνδεση) για τη μετάδοση των πακέτων. Όλα τα πακέτα μεταδίδονται στην ίδια νοητή σύνδεση. Αφού ξεκινήσει η μετάδοση εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα θα φτάσουν στον παραλήπτη χωρίς σφάλματα.

Πρωτόκολλο χωρίς σύνδεση είναι αυτό στο οποίο ξεκινά η μετάδοση των δεδομένων χωρίς να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον παραλήπτη. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε αυτοδύναμα πακέτα (datagrams) χωρίς την εγκατάσταση σύνδεσης μέσω νοητών κυκλωμάτων. Τα πρωτόκολλα αυτά θεωρούνται αναξιόπιστα επειδή δεν εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα θα φτάσουν στο προορισμό τους.

Β4. Το πεδίο Χρόνος Ζωής (Time To Live - TTL) μήκους 8 bit, ξεκινά από τον αποστολέα με μια αρχική τιμή, συνήθως 64, και κάθε δρομολογητής, από τον οποίο διέρχεται το πακέτο, μειώνει την τιμή κατά ένα. Όταν η τιμή μηδενιστεί το πακέτο απορρίπτεται και επιστρέφεται στον αποστολέα διαγνωστικό μήνυμα σφάλματος υπέρβασης χρόνου.

Β5. ΚΛΑΣΗ Β

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 192.168.20.0

Προκαθορισμένη μάσκα 255.255.255.0

Ψηφία που δόθηκαν στην νέα μάσκα 3

Υπολογισθείσα μάσκα (μάσκα υποδικτύου) 255.255.255.224

Συνολικός αριθμός υποδικτύων 8

Συνολικός αριθμός διευθύνσεων ανα υποδίκτυο 32

Συνολικός αριθμός χρησιμοποιήσιμων διευθύνσεων Η/Υ ανα υποδίκτυο 30

Γ2.

1Ο ΥΠΟΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ 192.168.20.0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 192.168.20.31

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ(1ΟΣ -ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Η/Υ) 192.168.20.1 -192.168.20.30

Γ3. 11111111.11111111.11111111.11100000

ΘΕΜΑ Δ:

για το πρώτο πακέτο MF = 1 για το τελευταίο πακέτο MF = 0 0 Μηκος Επικεφαλίδας = 40 / 4 = 10 λέξεις Σχετική Θέση 2ου = 150 Σχετική Θέση 4ου = 450 Συν Μήκος Δεδομένων = 4000 Μήκος 4 ου πακέτου = 40 + ( 4000 – 150 * 8 * 3 ) = 40 + 4000 – 3600 =

440 Bytes

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

Ειδικά μαθήματα και πρακτική δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 28 Ιουνίου 2024. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 17 έως και τις 28 Ιουνίου.

