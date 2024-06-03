Δείτε τα σπίτια του Στέφανου Κασσελάκη σε Σπέτσες και Αμερική 

Στα 2,025 εκατ. δολ. αποτιμάται το σπίτι των 358,14 τ.μ. (βρίσκεται σε οικόπεδο 54.956,31 τ.μ.) που έχει στην ιδιοκτησία του ο Στέφανος Κασσελάκης, μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ στην Αμερική, με βάση έγγραφο με το οποίο -όπως είπε στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη- παρουσίασε την περιουσιακή του κατάσταση. "Βλέπετε πίσω μου τα στοιχεία για όλο το 2023" είπε ο κ. Κασσελάκης δείχνοντας στη γιγαντοοθόνη πίσω του.

Το σπίτι του κ. Κασσελάκη στην Αμερική

Το σπίτι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το οποίο ο κ. Κασσελάκης φέρεται να απέκτησε το 2022, απασχόλησε ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο Οκτώβριο. Μια μονοκατοικία, πνιγμένη στο πράσινο, με δική της λίμνη και πισίνα.

Το σπίτι στις Σπέτσες

Το πέτρινο σπίτι στις Σπέτσες με τα μπλε ξύλινα παράθυρα είναι το δεύτερο ακίνητο που εμφανίζεται στο έγγραφο που παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης, Το ακίνητο των 287,80 τ.μ. σε οικόπεδο 467 τ.μ. φέρεται να έχει αντικειμενική αξία 313.414,20 ευρώ.

