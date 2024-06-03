Σε μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις εξελίσσεται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού κυβερνοασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι σήμερα πάνω από το 70% των εταιρειών δηλώνει σίγουρο για την άμυνά του στον κυβερνοχώρο, το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας θέτει ένα σοβαρό ανάχωμα στο πόσο αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις μπορούν να συγκροτήσουν τις σωστές άμυνες.

«Το συντριπτικό 89% των επαγγελματιών πληροφορικής και ασφάλειας αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα δεξιοτήτων, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για καινοτόμες λύσεις», αναφέρει έρευνα των Check Point και Vanson Bourne, η οποία διερευνά πώς οι επαγγελματίες του χώρου υιοθετούν τη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) στις πρακτικές τους.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, το έλλειμμα δεξιοτήτων επιβαρύνει την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας

Οι επαγγελματίες, που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι το έλλειμμα δεξιοτήτων εμποδίζει σημαντικά την ικανότητα ενός οργανισμού να διεξάγει αποτελεσματικές επιχειρήσεις ασφαλείας. Ένα σημαντικό 98% των επηρεαζόμενων ανέφερε “αντίκτυπο” στις επιχειρήσεις ασφαλείας τους από την έλλειψη δεξιοτήτων, ενώ το 40% ανέφερε “ισχυρό αντίκτυπο”.

Σύμφωνα με την έρευνα, η GenAI μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων. Προσφέρει έναν τρόπο για την αύξηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ιδίως σε τομείς με υψηλή ζήτηση για γνώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

“Η GenAI συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με το 98% των επηρεαζόμενων οργανισμών να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπό της στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα”.

Κυβερνοασφάλεια με όπλο το ΑΙ

Προκειμένου να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια τους, οι επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στην έρευνα, στρέφονται σε εργαλεία, που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την έρευνα, το 97%-99% των εταιρειών χρησιμοποιεί εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, με σημαντική στροφή προς το GenAI για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας.

Μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αξιοποιεί το GenAI περισσότερο από ένα χρόνο τώρα για να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια του έναντι εξελιγμένων απειλών. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε η βελτίωση των ποσοστών απόκρισης σε περιστατικά.

Η δέσμευση για την ενσωμάτωση της GenAI στην κυβερνοασφάλεια είναι ισχυρή, με το 90% των εταιρειών να σχεδιάζουν να δώσουν προτεραιότητα στα εργαλεία AI/ML και GenAI. Αυτό συνοδεύεται από αναμενόμενη αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα εργαλεία GenAI.

“Το 90% των εταιρειών θέτει ως προτεραιότητα τις επενδύσεις σε εργαλεία GenAI, αντανακλώντας μια στρατηγική στροφή προς καινοτόμες λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το ταξίδι προς ένα ολοκληρωμένο τοπίο ασφάλειας GenAI θα προσφέρει στους ηγέτες της ασφάλειας τόσο ανταμοιβές, όσο και προκλήσεις. Ωστόσο, είναι σαφές, ότι η GenAI θα βοηθήσει στον μετασχηματισμό των οργανισμών, καθώς οι πάροχοι ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα ενσωματώνουν μεγαλύτερη ευφυΐα. Η υιοθέτηση της GenAI με στρατηγική προνοητικότητα θα ανοίξει το δρόμο για ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό ψηφιακό μέλλον”, τονίζει η μελέτη.

