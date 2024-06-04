Η χώρα έχει ανάγκη μια ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, στην αποψινή ομιλία του, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καλώντας τους ψηφοφόρους, ακόμη και αν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές υποστήριξαν άλλο κόμμα, να ψηφίσουν το κόμμα του στις ευρωεκλογές, την Κυριακή.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Ο ελληνικός λαός έχει αυτή τη φορά πολλούς λόγους να στηρίξει την προσπάθεια που κάνουμε. Ο πρώτος λόγος είναι διότι η πατρίδα μας έχει ανάγκη αυτή την εποχή μια ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, που θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μια αντιπολίτευση, προοδευτική, αξιόπιστη, προγραμματική και όχι την αντιπολίτευση θείο δώρο στον κύριο Μητσοτάκη, την αντιπολίτευση του tik tok. Η πολιτική στο προσκήνιο, με την κοινωνία στο προσκήνιο».



Η ψήφος στις ευρωεκλογές, θα πρέπει να είναι «μήνυμα στην αλαζονεία, μήνυμα στην ατιμωρησία» τόνισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόμμα του «δίνει ίσως την κρισιμότερη μάχη των τελευταίων ετών»: «Δεν είναι μία κομματική προσπάθεια, δεν είναι μια κομματική επιβεβαίωση για μένα, είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα προόδου, είναι ζήτημα να υπάρχει ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση την επόμενη Κυριακή το βράδυ. Είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει πολιτική απειλή που θα αναγκάσει τη ΝΔ να σταματήσει να περιφρονεί τα προβλήματα του ελληνικού λαού».

«Μπορεί αυτόν το ρόλο να τον παίξει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασσελάκη; Με ποιά αξιοπιστία;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Αυτοί μιλούν για δίκαιο φορολογικό σύστημα; Πώς μπορεί να είσαι αξιόπιστος, όταν προτείνεις δίκαιο φορολογικό σύστημα προοδευτικής φορολόγησης, άλλα συγχρόνως έχεις βγάλει εκατομμύρια από offshore και φορολογικούς παραδείσους; Η αξιοπιστία στην πολιτική είναι να συμβαδίζουν τα λόγια, με τις πράξεις και τα έργα σου. Εδώ λοιπόν, δεν συζητούμε το πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη, γιατί κάνουμε κουτσομπολιό. Υπάρχουν θεσμοί διαφάνειας από τη Βουλή των Ελλήνων. Όφειλε, όπως ο κάθε πολιτικός αρχηγός, ο κάθε βουλευτής μόνος του, να πάει να το καταθέσει εξαρχής».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε από την άλλη, ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωταθλητής στην αναξιοπιστία, καθώς υποστηρίζει ότι θέλει να καταπολεμήσει τις ανισότητες, ενώ αυτές αυξάνουν και οι πραγματικοί μισθοί και οι συντάξεις καταρρέουν από την ακρίβεια. Σημείωσε, ότι το κόμμα του ασκεί αξιόπιστη αντιπολίτευση, με προτάσεις, «γιατί έχουμε πολιτικό ήθος, σύγχρονο πρόγραμμα και δε λέμε λαϊκισμούς» και υποστήριξε ότι όταν ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην αντιπολίτευση διευκολύνεται να συνομιλεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι με το ΠΑΣΟΚ, γιατί «όταν συνομιλεί με το ΠΑΣΟΚ του μπαίνουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι …».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τους 24 από τους τελευταίους 36 μήνες «έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια από το μέσο όρο της Ε.Ε» και ότι με τα τελευταία στοιχεία, η χώρα ήταν τρίτη στα κέρδη και προτελευταία στην άνοδο των μισθών. Διερωτήθηκε τι συνέβη το φθινόπωρο του 2022 και ενώ ο γενικός πληθωρισμός πήγαινε μαζί με τον πληθωρισμό τροφίμων, ξαφνικά «σταθεροποιείται ο γενικός πληθωρισμός και αρχίζει το πάρτι κερδοσκοπίας των ολιγοπωλίων;».

«Από το φθινόπωρο του 2022 σταθερά γίνεται ένα τεράστιο και κερδοσκοπικό παιχνίδι στις πλάτες όλου του ελληνικού λαού με εκατομμύρια κέρδη για τα ολιγοπώλια» σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία, τη στέγαση, το εθνικό σύστημα υγείας, τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, τη δικαιότερη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των μερισμάτων πάνω από ένα όριο, τις θεσμικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο της ακρίβειας στην ενέργεια, τις προτάσεις για την κλιματική αλλαγή και τους πόρους της πράσινης μετάβασης, ώστε αυτή να γίνει υπόθεση και των φτωχότερων και των μικρομεσαίων στρωμάτων και όχι μόνο λίγων και ισχυρών. Ιδιαίτερα για τα εθνικά θέματα σημείωσε ότι δεν πρέπει να κομματικοποιούνται, ή να εργαλειοποιούνται και πρόσθεσε ότι περιμένει απάντηση για τη στάση της χώρας στον ΟΗΕ στο ψήφισμα για την Ημέρα της Σρεμπρένιτσας. Για τη Συμφωνία των Πρεσπών ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει για την έλλειψη ενός μηχανισμού ελέγχου εφαρμογής της, ενώ από την άλλη επέκρινε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που ζητά την κύρωση των τριών μνημονίων από τη Βουλή: «Για αυτό καλώ από τη Θεσσαλονίκη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, κάθε προοδευτικό άνθρωπο, ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το βράδυ της επόμενης Κυριακής να ενώσουμε τις αγωνίες μας για μία καλύτερη ζωή, για μία καλύτερη Ελλάδα ….να οικοδομήσουμε τη μεγάλη, ισχυρή, δημοκρατική παράταξη που θα είναι ο νικητής των επόμενων εθνικών εκλογών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ψήφος στη ΝΔ σημαίνει ψήφος στη συντήρηση, στο ΕΛΚ που «επέβαλε τη σκληρότερη λιτότητα στην Ε.Ε.», ενώ ψήφος στο ΠΑΣΟΚ και στους σοσιαλιστές σημαίνει «ψήφος στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, των κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων για να μειωθούν οι ανισότητες», αλλά και οικονομία με ένα «οικονομικό ταμείο ευρωπαϊκής κυριαρχίας» πού θα επιτρέψει επενδύσεις που έφυγαν στην Κίνα και σε τρίτα κράτη, να επανέλθουν στην Ε.Ε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι τελευταία ο κ. Μητσοτάκης και το ΕΛΚ ισχυρίζονται ότι έχουν «μέτωπο με την ακροδεξιά» και αναρωτήθηκε «ποιο μέτωπο έχουν», αναφέροντας ότι δεν συνυπέγραψαν το κείμενο που υπέγραψαν άλλες πολιτικές ευρωομάδες και το οποίο αναφέρει πως «όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου, καμία σύμπραξη με την ακροδεξιά». Παρέπεμψε, επίσης, σε προηγούμενη δήλωση του κ. Μητσοτάκη για την κ. Μελόνι, για την οποία είπε ότι «δεν είναι και Λεπέν», σημειώνοντας πάντως, ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε παλαιοτέρα είχε πει για τον Μουσολίνι ότι ήταν «ο σημαντικότερος ιταλός πολιτικός του προηγούμενου αιώνα».

«Ακούω εκπροσώπους της ΝΔ να λένε ότι και στην Ελλάδα είναι πρόβλημα η ακροδεξιά. Πρόβλημα για ποιους; Για αυτούς; Θα ξεχάσουμε τη μέρα που συνεργάστηκαν αγαστά με το Βελόπουλο για να αλώσουν την ανεξάρτητη αρχή και μαζί να προσπαθήσουν να συγκαλύψουν το σκάνδαλο των υποκλοπών; Ποιος λοιπόν ενδυναμώνει την ακροδεξιά;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης. «Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι κάθε ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος στο κόμμα της ευρωπαϊκής Αριστεράς, που είναι απέναντι στον ευρωστρατό και στην κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «η αποχή, η αποστροφή στην πολιτική και η στροφή στα άκρα» έχουν να κάνουν πανευρωπαϊκά, με την «ανασφάλεια, κλιματική, γεωπολιτική, οικονομική, κοινωνική, εργασιακή» και σε αυτήν την ανασφάλεια, οι σοσιαλιστές απαντούν με πολιτικές ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και μείωσης των ανισοτήτων.

«Για μία Ευρώπη, που η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο το ευρώ, το νόμισμα, αλλά και εργαλεία που υπερασπίζονται όλες τις ανασφάλειες του σημερινού ευρωπαίου πολίτη και περισσότερο απ' όλων, των νέων. Αυτό σημαίνει σοσιαλδημοκρατία….» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα έργα στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας πωςς ο κακός σχεδιασμός του fly over ταλαιπώρησε τους πολίτες, τόνισε ότι η πόλη χρειάζεται το μετρό και την ενίσχυση του ΟΑΣΘ, υπογράμμισε την ανάγκη απόδοσης περισσότερου πράσινου στην πόλη και υποστήριξε την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου μέσα από την δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

