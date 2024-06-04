Επικοινωνία Σάλιβαν-Κιλίτς για ελληνοτουρκικές σχέσεις

βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, και του επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής και Συμβούλου Ασφάλειας του προέδρου της Τουρκίας, Πρέσβη Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς (Akif Çagatay Kılıç).

Σάλιβαν και Κιλίτς χαιρέτισαν τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζήτησαν τηλεφωνικά τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον κ. Σάλιβαν να υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αποδοχής από τη Χαμάς της πρότασης του Ισραήλ για άμεση κατάπαυση του πυρός ως μέρος της συμφωνίας επιστροφής των ομήρων.

Επίσης, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, συζήτησαν διμερή θέματα όπως η αντιτρομοκρατία, η αμυντική συνεργασία και η συμμόρφωση με τις κυρώσεις.

Τέλος, τόνισαν τη σημασία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και χαιρέτισαν την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

