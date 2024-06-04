ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου τεχνικά προβλήματα προκάλεσαν προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης ορισμένων τίτλων.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 115,29 μονάδων (–0,30%), στις 38.571,03 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 93,65 μονάδων (+0,56%) στις 16.828,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 5,89 μονάδων (+0,11%) στις 5.283,40 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

