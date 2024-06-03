Γκάφα ολκής από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν... Η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία διεκδικεί την επανεκλογή της στην ηγεσία της Επιτροπής, σε ανάρτησή της στο X ευχαρίστησε τον επικεφαλής του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος Νούνιεθ Φεϊχόο, που την προσκάλεσε «στο Μπερναμπέου» για τον τελικό του Champions League.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης, που έληξε με νικήτρια τη Ρεάλ, διεξήχθη στο... Γουέμπλεϊ, που βρίσκεται στο Λονδίνο, και όχι στο Μπερναμπέου, που βρίσκεται στη Μαδρίτη.

«Στο ημίχρονο του τελικού του UEFA Champions League, το σκορ είναι ακόμα 0-0 αλλά η ατμόσφαιρα είναι 200%. Ευχαριστώ Nunez Feijoo που με προσκάλεσες απόψε στο Μπερναμπέου. Για άλλη μια φορά, το ποδόσφαιρο αποδεικνύεται ένας από τους καλύτερους τρόπους για να φέρεις κοντά τους Ευρωπαίους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανάρτηση του Σαββάτου δεν έχει κατέβει παρά το κραυγαλέο λάθος, και τα σχόλια δίνουν και παίρνουν... «Πρόκειται για αστείο έτσι;» αναφέρει ένας χρήστης του X. «Καλή ιδέα να μεταφέρεις το Μπερναμπέου στο Λονδίνο» σημειώνει σαρκαστικά ένας άλλος, ενώ πολλοί χρήστες εστιάζουν στα μάτια της προέδρου της Κομισιόν, που εμφανίζονται λίγο… περίεργα.

Half-time of the UEFA Champions League final, the score is still 0-0 but the atmosphere is 200%



Thank you @NunezFeijoo for inviting me tonight to Bernabéu.



Once again, football proves to be one of the best ways to bring Europeans together. pic.twitter.com/qWZZuNYjzH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) June 1, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.