Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τελικός Champions League: Γκάφα ολκής από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Μπέρδεψε το Γουέμπλεϊ με το... Μπερναμπέου - Φωτό

Η ανάρτηση του Σαββάτου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει κατέβει παρά το κραυγαλέο λάθος, και τα σχόλια δίνουν και παίρνουν...

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Γκάφα ολκής από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν... Η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία διεκδικεί την επανεκλογή της στην ηγεσία της Επιτροπής, σε ανάρτησή της στο X ευχαρίστησε τον επικεφαλής του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος Νούνιεθ Φεϊχόο, που την προσκάλεσε «στο Μπερναμπέου» για τον τελικό του Champions League.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης, που έληξε με νικήτρια τη Ρεάλ, διεξήχθη στο... Γουέμπλεϊ, που βρίσκεται στο Λονδίνο, και όχι στο Μπερναμπέου, που βρίσκεται στη Μαδρίτη.

«Στο ημίχρονο του τελικού του UEFA Champions League, το σκορ είναι ακόμα 0-0 αλλά η ατμόσφαιρα είναι 200%. Ευχαριστώ Nunez Feijoo που με προσκάλεσες απόψε στο Μπερναμπέου. Για άλλη μια φορά, το ποδόσφαιρο αποδεικνύεται ένας από τους καλύτερους τρόπους για να φέρεις κοντά τους Ευρωπαίους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανάρτηση του Σαββάτου δεν έχει κατέβει παρά το κραυγαλέο λάθος, και τα σχόλια δίνουν και παίρνουν... «Πρόκειται για αστείο έτσι;» αναφέρει ένας χρήστης του X. «Καλή ιδέα να μεταφέρεις το Μπερναμπέου στο Λονδίνο» σημειώνει σαρκαστικά ένας άλλος, ενώ πολλοί χρήστες εστιάζουν στα μάτια της προέδρου της Κομισιόν, που εμφανίζονται λίγο… περίεργα. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Champions League Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark