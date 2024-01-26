Αυστρία: Ογκώδεις διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς στη Βιέννη και σε άλλες πόλεις

Μετά τη Γερμανία, οι διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς και του ρατσισμού επεκτάθηκαν σήμερα και στη γειτονική Αυστρία, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Στη Βιέννη, 35.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, ή 80.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές, συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα έξω από το Κοινοβούλιο, στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, αψηφώντας τη βροχή. «Είμαστε εδώ, όλοι μαζί, για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να υψώσουμε ανάστημα απέναντι στα εξτρεμιστικά κινήματα που εξαπλώνονται στην Ευρώπη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 25χρονη φοιτήτρια Έλενα Τίφενμπεκ. «Και για να μην επαναληφθεί το παρελθόν», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα FPÖ έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις, ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Η προοπτική αυτή είναι «πολύ ανησυχητική» για την Μπάρμπαρα Μπράουμπεκ, μια 53χρονη ψυχοθεραπεύτρια, επειδή «θα δίχαζε ακόμη περισσότερο την κοινωνία».

«Ο (Χέρμπερτ) Κικλ είναι Ναζιστής» έγραφε ένα πλακάτ για τον ηγέτη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος που θέλει να γίνει "Volkskanzler", δηλαδή «καγκελάριος του λαού», μια έκφραση που χρησιμοποιούσε ο Αδόλφος Χίτλερ και προκαλεί πολλά σχόλια στον αυστριακό Τύπο.

Η διαδήλωση, κάτω από πολύχρωμες ομπρέλες, οργανώθηκε από το κίνημα «Παρασκευές για το μέλλον» –που καταγγέλλει την αντίθεση της ακροδεξιάς στη λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή– και άλλες δυο οργανώσεις, η μία εκ των οποίων υπερασπίζεται τους μαύρους που ζουν στην Αυστρία και η άλλη τους αιτούντες άσυλο. Συμμετείχαν στις διαδηλώσεις οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι και πολλά συνδικάτα.

«Κάποιοι από εμάς έχουν φτιάξει ήδη τις βαλίτσες τους ή αναλογίζονται σε ποια χώρα θα μπορούσαν να καταφύγουν», είπε η δημοτική σύμβουλος Μιρέιγ Νγκόσο, που κατάγεται από το Κονγκό και είναι ακτιβίστρια της ομάδας «Μαύρες φωνές στην Αυστρία».

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στο Σάλτσμπουργκ και το Ίνσμπρουκ.

Όπως και στη Γερμανία, η αφορμή δόθηκε από την αποκάλυψη, στις 10 Ιανουαρίου, από το γερμανικό μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας Correctiv, ότι τον Νοέμβριο οργανώθηκε στο Πότσδαμ μια συνάντηση ακροδεξιών και εξτρεμιστικών οργανώσεων, όπου συζητήθηκε ένα σχέδιο μαζικής απελάσεων αλλοδαπών ή ατόμων μη γερμανικής καταγωγής.

Μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στη «σύνοδο της ντροπής», όπως την χαρακτήρισαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ήταν μέλη της AfD και ο Αυστριακός Μάρτιν Ζέλνερ, ηγετικό στέλεχος του «ταυτοτικού κινήματος». Ο Ζέλνερ παρουσίασε ένα σχέδιο για την απέλαση στη βόρεια Αφρική περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων: αιτούντων άσυλο, αλλοδαπών αλλά και Γερμανών πολιτών που δεν έχουν «αφομοιωθεί», σύμφωνα με το Correctiv.

Περισσότερες από 200 διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.